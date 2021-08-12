Şili'den İngiltere'ye gönderilen kartpostal 30 yıl sonra alıcısına teslim edildi

Güney Amerika ülkesi Şili'den İngiltere'ye gönderilen bir kartpostal, 30 yıl sonra alıcısına teslim edildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'den İngiltere'ye gönderilen bir kartpostal, 30 yıl sonra alıcısına teslim edildi.

Güney Atlas Okyanusu'nda bulunan Falkland Adaları'ndaki (Las Malvinas) 3 aylık bir turdan dönen İngiliz donanmasına ait gemi HMS Cumberland'de 1991 yılında görev yapan Neil Crocker, geminin Şili'nin kıyısındaki Valparaiso'da durması üzerine "eve" kartpostal göndermeye karar verdi. Crocker, geminin 5 gün boyunca demir attığı Valparasio'dan İngiltere'ye bağlı Dorset'in güney ucunda bulunan Portland Adası'na birkaç kartpostal gönderdi. Crocker'ın kayınpederine gönderdiği kartpostal, 30 yıl sonra alıcısına teslim edildi. Crocker, 30 yıl önce gönderdiği kartpostalı gördüğünde "şok" olduğunu belirtirken, yazdıklarını hayal meyal hatırladığını söyledi.

"Eve birkaç kartpostal gönderdim ve gerçekten ikinci kez düşünmedim" diyen Crocker, kartpostalın 89 yaşındaki kayınpederinin "biraz kafasını karıştırdığını" ifade etti. Crocker, kartpostalın 30 yıldır nerede olduğunu muhtemelen asla bilemeyeceklerini, bunun bir gizem olarak kalacağını söyledi.

Kartpostalda hava ve plajların çok güzel olduğuna ilişkin ifadeler yer alırken, üzerinde "Londra 1991" damgası bulunuyor. Kartpostalın üzerinde damganın yanı sıra değerli pullar ve 3 iğne deliği de var. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı