Pancar otoban kavşağı UKOME'den geçti

AYDIN (Bültenler) - Otoyoldan Pancar'a çıkış için bir engel daha aşıldı

İzmir Aydın Otoyolu Pancar Kavşağı için önemli bir gelişme yaşandı. Torbalı Belediyesi tarafından yapımı gerçekleşecek olan ve özellikle Ayrancılar, Pancar ve bölgedeki sanayi kuruluşlarına büyük kolaylık sağlayacak, trafik sorununu ciddi oranda azaltacak olan proje UKOME'den de geçti. Torbalı Belediyesi tarafından hazırlanan Pancar Katlı Kavşak Düzenleme Projesi için artık kamulaştırma ve ihale kısmına geçilecek. Torbalı Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Pancar Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile tamamlanacak olan proje kapsamında Karayolları Bölge Müdürlüğü de kamulaştırmaları yapacak.

PLANLAMA BÖLÜMÜNE GÖNDERİLDİ

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından da onaylanan proje kapsamında Torbalı Belediyesi Meclisi plan değişikliği kararı alarak hazırladığı raporu Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. UKOME Genel Kurulu tarafından onaylanan proje Planlama bölümüne gönderildi. Planlama süreci bittikten sonra kamulaştırmalar tamamlanıp, ihaleye çıkılacak.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Hızlı bir şekilde kamulaştırma ve ihale çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Torbalı Belediyesi bölgeye işlevli bir kavşak yapıp, otoyoldan Pancar'a çıkış verilmesini sağlayacak. Yoğun sanayinin olduğu bölgede açılacak olan bu kavşak, Ayrancılar'ın yükünü büyük oranda hafifletecek. Bölgedeki sanayi kuruluşları ve büyük market depolarına gelen kamyon ve tırlar başta olmak üzere her gün yüzlerce araç, yeni yapılacak olan bağlantı yolu ve kavşak ile hem kısa sürede hedefledikleri noktaya varacak hem de kent trafiğine girmemiş olacak.

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