Palu Ailesi Soruşturmasında Yeni Gelişme! Bulunan Kemik Parçalarının Hayvan Kemiği Olduğu Ortaya Çıktı
Palu ailesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zanlı Tuncer Ustael'in, Meryel Tahnal'ın gömüldüğü yer olarak belirttiği yerdeki kazı çalışmasında bulunan kemik parçalarının hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.
Suç dolu hikayesiyle tüm Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Suçlamaların beşiğindeki isim Tuncer Ustael'in kayıp Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın gömüldüğü yer olarak belirttiği yerdeki bulunan kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.
KAZILAR DURDURULDU
Ayrıca iki ayrı bölgede yapılan kazılar sonucunda herhangi bir bulguya da ulaşılamadı. Kazılar durduruldu. Savcılık mevcut deliller üzerinden soruşturmayı devam ettirecek.
NE OLMUŞTU?
2006 yılında Meryem, kocasının kendisini sattığını söyleyerek İzmit'teki baba evine geri döndü. Ancak kocası Meryem'in peşini bırakmadı. Zaman zaman polislerin araya girerek sonlandırdıkları tartışma felaket bir sonla bitti. Meryem Hanım'ın babası Harun Palu, damadını öldürdü. İşlediği cinayet suçundan 7 yıl hüküm giydi. İşlenen cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düştü. Meryem Hanım, çocuğu ve 4 aile bireyiyle birlikte bir servis aracının içinde yaşamaya başladı. Sürekli olarak yer değiştiren aile bireyleri hiçbir şekilde bir eve sığınmadı. Takvimler 2008 yılının Aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Meryem Tahnal, yaşadığı servis aracından dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlayamadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike'yi amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor.
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tabi nasıl olaysa kaç gündür kazılıyosa dinazor fosili bulmuşlardır artık olaya inancım kalmadı rant meselesi olarak düşünmekteyimCevap Yaz Yayından Kaldır
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tabi nasıl olaysa kaç gündür kazılıyosa dinazor fosili bulmuşlardır artık olaya inancım kalmadı rant meselesi olarak düşünmekteyimCevap Yaz Yayından Kaldır
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ulan adam manyak mı oraya gömse direk şüpheli konumuna geleceği için orasını söyler mi? bunca sene çevresindekileri suya götürüp susuz getirmiş biri olarak zekasını bu kadarda hafife almayın derimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bide bunlar serbest kalır yakında sonra büyü dinlenmeye gaspa devam ünlüde oldular olan ordaki yavrucaga olmuş inşallah yaşıyordur hayatadır ve sağlıklı ve mutludur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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PALU AİLESİ DENİNCE , İÇİM ÜRPERİYOR RESMEN.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır