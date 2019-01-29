Palu Ailesi Soruşturmasında Yeni Gelişme! Bulunan Kemik Parçalarının Hayvan Kemiği Olduğu Ortaya Çıktı

Suç dolu hikayesiyle tüm Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Suçlamaların beşiğindeki isim Tuncer Ustael'in kayıp Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın gömüldüğü yer olarak belirttiği yerdeki bulunan kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.

KAZILAR DURDURULDU

Ayrıca iki ayrı bölgede yapılan kazılar sonucunda herhangi bir bulguya da ulaşılamadı. Kazılar durduruldu. Savcılık mevcut deliller üzerinden soruşturmayı devam ettirecek.

NE OLMUŞTU?

2006 yılında Meryem, kocasının kendisini sattığını söyleyerek İzmit'teki baba evine geri döndü. Ancak kocası Meryem'in peşini bırakmadı. Zaman zaman polislerin araya girerek sonlandırdıkları tartışma felaket bir sonla bitti. Meryem Hanım'ın babası Harun Palu, damadını öldürdü. İşlediği cinayet suçundan 7 yıl hüküm giydi. İşlenen cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düştü. Meryem Hanım, çocuğu ve 4 aile bireyiyle birlikte bir servis aracının içinde yaşamaya başladı. Sürekli olarak yer değiştiren aile bireyleri hiçbir şekilde bir eve sığınmadı. Takvimler 2008 yılının Aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Meryem Tahnal, yaşadığı servis aracından dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlayamadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike'yi amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor.