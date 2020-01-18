Bayrampaşa'da palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bayrampaşa'da palayla kafeye dalarak, içeride bulunan müşterilere korku dolu anlar yaşatan şahsın etkisiz hale getirilmesinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen şahsın uzun süre elindeki palayı bırakmaması dikkat çekti. Saldırganın yakalandığı o anlar ise anbean görüntülendi.
Bayrampaşa'da girdiği kafede elindeki bıçakla dehşet saçan Bugaristan uyrukluMilen Bahchevanov ile ilgili yeni bilgi ve görüntüler ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliğe öğrenilemeyen bir kişi eline aldığı palayla, henüz bilinmeyen bir sebeple içerisinde müşterilerin olduğu kafeye daldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları çevreden uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise şüpheli şahıs üzerinde çalışma yaptı. Şüpheli kendisini ikna etmek için gelen polis ekiplerini, eline aldığı gitarı savurarak püskürtmeye çalıştı.
VURULDU PALAYLA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ
İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirip yakalandı. Şahsın etkisiz hale getirilmesinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın elinde bulunan palayı polislere salladığı görülüyor. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen elindeki palayı bırakmayan zanlı bir süre sonra yere düşüyor. Görüntülerde, ikna çabalarının sürmesi ve silah seslerinin duyulmasının ardından şahsın yerde yattığı anlar görülüyor. Hastaneye kaldırılan şüpheli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
14 OCAKTA TÜRKİYE'YE GELMİŞ
Bulgaristan uyruklu olanMilen Bahchevanov'in 14 Ocak günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kırklareli'nden giriş yaptığı tespit edilirken, geldiği günden beri nerede konakladığı ve kimlerle iletişim kurduğu ise araştırılıyor. Saldırganın olayı gerçekleştirirken yanında bulunan çantasından ise İncil , Meryem ana heykeli ve Hz. İsa tablosu çıktığı öğrenildi. Şüphelinin olayı gerçekleştirdiği restorana gelmeden önce bir lokantada yemek yediği ve ardından restorana giderek bu olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan şüphelinin HIV taşıdığı kaydedildi. Saldırganın kendisiyle konuşmaya çalışan polis ekiplerinin girişimlerine herhangi bir dilde yanıt vermezken, mekandaki eşyaları dağıtarak saldırgan tavırlar sergilemeye devam ettiği öğrenildi.
Haber Videosu: Palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı
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İpini koparanı ülkeye sokarsak olacağı bu. Bunlar daha iyi günlerimiz.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum, bu günlerde asayiş ve güvenlik kuvvetlerimiz kimlerle uğraşıyor. . ? Ülkemize çok rahat girebilen yabancıların ; Hırsızlıkları ile- Vurup kıranları ile - Kaçakcıları ile - Fuhuşcuları ile - Terörisleri ile -Katilleri ile Sapıkları ile- Ölüsü dirisi ve Hastaları ile . . . . Göçmen ve sığınmacılar ile. ??? Başka söze gerek yok sayın Vatandaşlarım . . . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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çatıdaki çürümenin tabandaki yansımasıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ellerin öpem polisimCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Ülke yok geçen hanı gibi. . Elini kolunu sallayan içeride. İleride çeteleşme ve mafyalaşma olmayacağının garantisini kim verebilir?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İnşallah şahsı vuran polis hakkında soruşturulma yapılmaz.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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allah razı olsun o polislerden. . . kahraman türk polisi bu işte.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yol geçen hanı gibi dingonun ahırına bile böyle girilmez bize vize koyanlara aynı şartlarda sizde vize koyunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bir de yabancı uyruklu :D adamın elinde silah pala gibi masum insanları öldüreceği bir silah varsa ve alakasız bir yerdeyse mesela cafe öldürülmesi gerek zira kanun ve polis masumu korur suçluyu kazanmaya çalışmazCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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hristiyani teröre karşı önlem alınsın ülkeye girişleri yasaklansınCevap Yaz Yayından Kaldır