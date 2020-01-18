Bayrampaşa'da palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

18.01.2020 21:21 | Son Güncelleme: 19.01.2020 00:50

Bayrampaşa'da girdiği kafede elindeki bıçakla dehşet saçan Bugaristan uyrukluMilen Bahchevanov ile ilgili yeni bilgi ve görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliğe öğrenilemeyen bir kişi eline aldığı palayla, henüz bilinmeyen bir sebeple içerisinde müşterilerin olduğu kafeye daldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları çevreden uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise şüpheli şahıs üzerinde çalışma yaptı. Şüpheli kendisini ikna etmek için gelen polis ekiplerini, eline aldığı gitarı savurarak püskürtmeye çalıştı.

VURULDU PALAYLA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirip yakalandı. Şahsın etkisiz hale getirilmesinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın elinde bulunan palayı polislere salladığı görülüyor. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen elindeki palayı bırakmayan zanlı bir süre sonra yere düşüyor. Görüntülerde, ikna çabalarının sürmesi ve silah seslerinin duyulmasının ardından şahsın yerde yattığı anlar görülüyor. Hastaneye kaldırılan şüpheli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

14 OCAKTA TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Bulgaristan uyruklu olanMilen Bahchevanov'in 14 Ocak günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kırklareli'nden giriş yaptığı tespit edilirken, geldiği günden beri nerede konakladığı ve kimlerle iletişim kurduğu ise araştırılıyor. Saldırganın olayı gerçekleştirirken yanında bulunan çantasından ise İncil , Meryem ana heykeli ve Hz. İsa tablosu çıktığı öğrenildi. Şüphelinin olayı gerçekleştirdiği restorana gelmeden önce bir lokantada yemek yediği ve ardından restorana giderek bu olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan şüphelinin HIV taşıdığı kaydedildi. Saldırganın kendisiyle konuşmaya çalışan polis ekiplerinin girişimlerine herhangi bir dilde yanıt vermezken, mekandaki eşyaları dağıtarak saldırgan tavırlar sergilemeye devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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