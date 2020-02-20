: Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

20.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:19

Şimdilerde ailesiyle Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, günlerdir yüzünü sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi. Şarkıcının birlikte olduğu kişi ise palalı saldırgan olarak adını duyuran Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı. Sevgilisiyle gündem olan Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi.

"KİMSENİN HATASI BİR DİĞERİNİ İLGİLENDİRMEZ"

Polat'ın karakterine övgüler yağdırdığı sevgilisi, Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi çıktı. Hakkındaki haberleri gören Ebru Polat, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Ünlü olmanın zorlukları işte; en ufak bir şeyde problem yaşarız. Ben görüştüğüm insanların GBT'sine bakmıyorum. Ben bir insanı seviyorum görüşürüm konuşurum. Kimsenin hatası bir diğer insanı ilgilendirmez. Kim ne yapmış ne etmiş geçmişinde ilgilendirmez gardaş... Ben yanlış bir şey yaparım amenna ama... Gelip beni eleştiremezsiniz. Kimsenin hatası kimseyi ilgilendirmiyor" dedi.

AŞKINI İLAN ETTİ

Her daim paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Ebru Polat, dün akşam günlerdir yüzünü sakladığı sevgilisi ile Dubai'deki bir gece kulübüne gitti. Sevgilisiyle dans ettiği anların görüntüsünü Instagram hesabından paylaşan şarkıcı aşkını ilan etti.

PALALI SABRİ ÇELEBİ NE YAPTI?

Gezi Parkı olayları kapsamında Talimhane'de, eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sabri Çelebi ile birlikte 4 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Sabri Çelebi, Ahmet Girgin, Şeyhmus Kırmızı ve Murat Ertik'in kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 9 yıl 9 aydan, 27 yıla kadar hapsini istemişti.

Çelebi, Gezi olayları sonrası kendisi için açılan davadan hemen önce Fas'a kaçmış, konuyla ilgili olarak da 'kaçmadığını' ve 'ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye gittiğini' ifade etmişti.

Haber Videosu