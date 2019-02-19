Pakistanlı Senatörler, Prens Selman'a Altından Yapılmış Tüfek Hediye Etti

Pakiastan'a resmi ziyarette bulunan Suudi Veliaht Prens Mohammed Bin Selman, ülkeye yaptığı 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı. Anlaşma sonrası bir senatör delegesi, Selman'ın kaldığı otele gidip altından yapılmış tüfek ile Selman'ın resminin bulunduğu bir portreyi Prens Selman'a takdim etti.

PRENS SELMAN'A PAKİSTAN NİŞANESİ TAKILDI

Dün akşam saatlerinde İslamabad'a gelen Veliaht Prens, ülkesinde bulunan 2 bin 107 Pakistanlı mahkumun serbest bırakılması talimatını vermişti. Temaslarını sürdüren Prens Selman, ülkenin en önemli sivil nişanı olan Nişan-ı Pakistan'a layık görüldü. Nişan-ı Pakistan, Pakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen tören sırasında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Prens Selman'a verildi. Törene, Başbakan Imran Khan'ın yanı sıra Senato Başkanı Sadik Sanjrani, Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve kabine üyeleri katıldı. Törende konuşan Prens Selman, "Beni, ülkenin en önemli sivil nişanı ile onurlandırdığınız için teşekkür ederim" ifadesini kullandı . Nişan takdim töreninin ardından Cumhurbaşkanı Alvi ile Suudi Prens Selman ikili görüşme gerçekleştirdi.

20 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA ÜLKE EKONOMİSİNİ RAHATLATACAK

Selman'nın yaptığı 20 milyar dolarlık anlaşmanın, zor günler geçiren Pakistan ekonomisine rahat nefes aldıracağı umut ediliyor.