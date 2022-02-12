Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir araya gelen öğrenciler, Hindistan'da uygulanan yasağa tepki göstererek eylemlerin başlamasında maruz kaldığı sözlü tacizlere tek başına karşı koyan Bibi Muskan Khan ile dayanışma içinde olduklarını belirttiler.