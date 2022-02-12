Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

AA, Hasnain Ali - Güncel
 - Güncelleme:

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti.

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir araya gelen öğrenciler, Hindistan'da uygulanan yasağa tepki göstererek eylemlerin başlamasında maruz kaldığı sözlü tacizlere tek başına karşı koyan Bibi Muskan Khan ile dayanışma içinde olduklarını belirttiler.

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

AA / Hasnain Ali - Güncel

baş örtüsü, Müslüman, Protesto, India, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title