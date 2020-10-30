Pakistan firkateyni PNS Zulfiqar, Aksaz Deniz Üssü'nde

Pakistan Donanmasına ait firkateyn PNS Zulfiqar, MAVİ Balina-2020 Uluslararası Tatbikata katılmak için Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'ne demirledi.

Pakistan Donanmasına ait firkateyn PNS Zulfiqar, MAVİ Balina-2020 Uluslararası Tatbikata katılmak için Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'ne demirledi.

Pakistan Donanmasına ait firkateyn PNS Zulfiqar, uluslararası deniz tatbikatına katılmak için Türkiye'ye geldi. Pakistan Donanması firkateyni PNS Zulfiqar üzerinde taşıdığı helikopter Aloutte Al-41 ve Deniz Gözetleme uçağı MPA ile 30 Ekim ile 10 Kasım 2020 arasında Doğu Akdeniz'deki Aksaz Deniz Üssü ve Dalaman Hava Üssü'nde düzenlenen, MAVİ Balina-2020 Uluslararası Tatbikatı'na katılacak. Türkiye ve Pakistan'ın yanı sıra bu deniz tatbikatına Bulgaristan, Romanya, İspanya, İtalya ve ABD'den de gemiler ve uçaklar deniz tatbikatında bulunacak.

2008'DEN BERİ PAKİSTAN TATBİKATLARA KATILIYOR

Pakistan Deniz Kuvvetleri, Mavi Balina Tatbikatı'na 2008'den beri katılıyor. PNS Zulfiqar gemisinin katılımı iki donanma arasındaki güçlü bağın bir ifadesi olarak nitelendiriliyor. Türk Donanması ve Pakistan Donanmasının önümüzdeki yılın ilk günlerinde ev sahipliği yapacağı uluslararası AMAN Deniz Tatbikatı'na katılması da öngörülüyor.

MAVİ BALİNA TATBİKATI

Mavi Balina-2020'nin amacı, çok tehditli bir ortamda Anti Denizaltı Savaşlarının ve destek harekatlarının çeşitli yönleri için ileri bir eğitim fırsatı sağlamak ve katılımcı ülkeler açısından beceri ve bilgilerini geliştirirken birlikte operasyon yapabilme kabiliyetini geliştiriyor. Donanmalar arasındaki etkileşimlere düzenli tatbikatlar, liman ziyaretleri, karşılıklı eğitim programları ve denizcilik üretim alanında işbirliği gerçekleştiriliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı