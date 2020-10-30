Pakistan firkateyni PNS Zulfiqar, Aksaz Deniz Üssü'nde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pakistan firkateyni PNS Zulfiqar, Aksaz Deniz Üssü'nde

30.10.2020 20:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:15
Pakistan firkateyni PNS Zulfiqar, Aksaz Deniz Üssü'nde

Pakistan Donanmasına ait firkateyn PNS Zulfiqar, MAVİ Balina-2020 Uluslararası Tatbikata katılmak için Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'ne demirledi.

Pakistan Donanmasına ait firkateyn PNS Zulfiqar, MAVİ Balina-2020 Uluslararası Tatbikata katılmak için Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'ne demirledi.

Pakistan Donanmasına ait firkateyn PNS Zulfiqar, uluslararası deniz tatbikatına katılmak için Türkiye'ye geldi. Pakistan Donanması firkateyni PNS Zulfiqar üzerinde taşıdığı helikopter Aloutte Al-41 ve Deniz Gözetleme uçağı MPA ile 30 Ekim ile 10 Kasım 2020 arasında Doğu Akdeniz'deki Aksaz Deniz Üssü ve Dalaman Hava Üssü'nde düzenlenen, MAVİ Balina-2020 Uluslararası Tatbikatı'na katılacak. Türkiye ve Pakistan'ın yanı sıra bu deniz tatbikatına Bulgaristan, Romanya, İspanya, İtalya ve ABD'den de gemiler ve uçaklar deniz tatbikatında bulunacak.

2008'DEN BERİ PAKİSTAN TATBİKATLARA KATILIYOR

Pakistan Deniz Kuvvetleri, Mavi Balina Tatbikatı'na 2008'den beri katılıyor. PNS Zulfiqar gemisinin katılımı iki donanma arasındaki güçlü bağın bir ifadesi olarak nitelendiriliyor. Türk Donanması ve Pakistan Donanmasının önümüzdeki yılın ilk günlerinde ev sahipliği yapacağı uluslararası AMAN Deniz Tatbikatı'na katılması da öngörülüyor.

MAVİ BALİNA TATBİKATI

Mavi Balina-2020'nin amacı, çok tehditli bir ortamda Anti Denizaltı Savaşlarının ve destek harekatlarının çeşitli yönleri için ileri bir eğitim fırsatı sağlamak ve katılımcı ülkeler açısından beceri ve bilgilerini geliştirirken birlikte operasyon yapabilme kabiliyetini geliştiriyor. Donanmalar arasındaki etkileşimlere düzenli tatbikatlar, liman ziyaretleri, karşılıklı eğitim programları ve denizcilik üretim alanında işbirliği gerçekleştiriliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ukrayna, Karadeniz'e 2 deniz üssü kurmaya başladı
Ukrayna, Karadeniz'e 2 deniz üssü kurmaya başladı
ANAP 3'üncü Olağan Kongresi'nde tek aday Genel Başkan İbrahim Çelebi
ANAP 3'üncü Olağan Kongresi'nde tek aday Genel Başkan İbrahim Çelebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye taziye mesajı - HaberPutin'den Erdoğan'a taziye mesajı - HaberPakistan firkateyni PNS Zulfiqar, Aksaz Deniz Üssü'nde - HaberSon dakika gündem: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "İzmir'de gerçekleşen deprem bizi ziyadesiyle üzdü" - HaberYunanistan Başbakanı Miçotakis: "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar insanlarımızın bir arada durması gereken zamanlar" - HaberSon Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 522'ye yükseldi - HaberlerYunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı - HaberSon dakika haberi: Thaçi: "Kosova, bu zor dönemde Türkiye halkının ve hükümetinin yanındadır" - HaberSon Dakika | Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: "Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz" - HaberSon dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "5 bina yıkıldı, enkaz altında vatandaşlarımız var" - HaberSon dakika haber | Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Sayın Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu'nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. - HaberMustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi - EkonomiSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama: Milletimizin başı sağ olsun - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Demir Aleyna Tilki Gökhan Alkan Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Josef De Souza Arda Kardeşler
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan firkateyni PNS Zulfiqar, Aksaz Deniz Üssü'nde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 21:15:38. #1.14#
title