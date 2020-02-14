Son dakika: Pakistan'da bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın sözleri sık sık alkışlandı

14.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda bir konuşma gerçekleştiriyor. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi dostluktan bahsettiği esnada sözleri sık sık alkışlandı.

Öte yandan Pakistan'da parlamento üyelerinin alkışlamak yerine ellerini masaya vurması dikkat çeken bir diğer detay oldu. Türk kültüründe protesto anlamına gelen ellerini masaya vurma hareketi, Pakistan'da alkışlamak anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Şahsıma bu oturumda hitap etme fırsatı verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında her birinize Türkiye'deki 83 milyon kardeşinizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradeyi temsilen görev yapan milletvekillerimizin selamlarını iletmek istiyorum.

İslamabad'a ayak basışımızdan itibaren bizi coşkuyla kucaklayan tüm kardeşlerime, Pakistan makamlarına samimiyetleri, misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum.

Biz burada, Pakistan'da, kendimizi asla yabancı gibi görmüyoruz. Biz şu anda kendi evimizdeyiz. Asya'nın en önemli buluşma noktalarından birinde, İslam dünyasının mümbit coğrafyasında kendimizi evimizde hissediyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları, dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olur. Bugün gıptayla bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir.

Çağatay Türklerinden Babürler, bugünkü Pakistan'ın da dâhil olduğu bölgenin önemli bir kısmını yaklaşık 350 yıl yönetmiş ve ortak tarihimizde derin izler bırakmıştır. Cumhurbaşkanlığı Forsumuzda yer alan ve tarihte kurduğumuz devletleri temsil eden 16 yıldızdan ikisi Babürler ve Gaznelilerdir. Urdu edebiyatının kutuplarından biri olan şair Mirza Esedullah Han Galib, Hilafet Hareketi'nin öncüleri Cevher kardeşler, Balkan Savaşları sırasında Osmanlı ordusuna yardım için gelen Abdurrahman Peşaveri gibi isimler, ortak tarihimizin altın halkalarından sadece birkaçıdır.

Türkiye-Pakistan ilişkileri, Şair-i Azam Muhammed İkbal'in ve Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın kıymetli miraslarıyla bugünlere gelmiştir.

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