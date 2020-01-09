: Pakistan Başbakanı İmran Khan, ABD-İran gerilimini düşürmek için harekete geçti

09.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:24

Kasım Süleymani suikastı sonrası artan ABD-İran gerilimine Pakistan da dahil oldu. Bölgedeki tansiyonun düşmesini isteyen Pakistan Başbakanı İmran Khan, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'ya "ABD-İran arası gerilimi düşürmek için çalışın" talimatı verdi.

İRAN, ABD VE SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞÜLECEK

Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan Han, Kureyşi'nin; İran, Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini duyurdu.

ASKERİ YETKİLİLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Bajva'nın ise askeri yetkililerle görüşeceğini belirten Han, "Kureyşi ile Bajva, mevkidaşlarıyla görüşerek Pakistan'ın barış için üzerini düşeni yapacağını ancak hiçbir savaşın parçası olmayacağını iletecek" ifadelerini kullandı.

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