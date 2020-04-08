Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
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Nusret Gökçe, Gökçe, Kuzu, Magazin

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü

Koronavirüs salgını nedeniyle paket servise başlayan Nusret Gökçe'nin kuzu kafes için 600 TL'den antrikot içinse 950 TL'den sipariş alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

08.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:30

'Tuz serpme' (saltbae) hareketi ile dünya çapında üne kavuşan sosyete etçisi Nusret Gökçe, İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden paket servise başladı.

FİYATLAR SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Kuzu kafes için 600 TL'den antrikot içinse 950 TL'den sipariş alan Nusret Gökçe'nin yemeklerin paket fiyatları sosyal medyanın diline düştü. Birçok kişi fiyatları yüksek bulurken, ünlü işletmeciye zor dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde indirim yapması çağrısında bulundu.

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü

VATANDAŞLARA ÖNERİDE BULUNMUŞTU

Öte yandan yaşamını ABD'de sürdüren Dr. Mehmet Öz, ünlü işletmecinin Instagram hesabına konuk olmuştu. Dr. Öz, Gökçe'nin "Evde kalan insanların iştahındaki artış için önerileriniz nedir?" sorusuna, "Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak. Tembelleşmeye fırsat vermeyin. Uyku en önemlisi. Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı. D vitaminini de sakin yerlerde 15 dakika güneşte kalarak kazanabiliriz" cevabını vermişti.

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü

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Koronavirüs salgını nedeniyle paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
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Haber Yorumları (3)
FATİH ARSLAN: Adam silah zoru ile mi satıyor ki. İsterse 10 bin desin. Böyle meşhur ettiz bu adamı. .
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ANTALYALI: ZATEN PARASI OLAN YİYOR NUSRETDE SORUN YOK YANİ
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ESER: Çok ucuzmuş
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