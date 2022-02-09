Özlem Savaş "Türkiye'de Ki Starların Çoğuna Star Demem!"

Uzun bir aradan sonra Özlem Savaş ismini yeniden ekranlarda görmekne güzel, bunca zaman nerelerde idin?

Ben bir süre ara verdim uzaklaştım, çünkü başka şeyleri de yapabilir olmakinsanları saplantılı hale getirmiyor, özellikle şöhret konusunda büyüksaplantılarım yok, çünkü ben evden kaçayım da şöhret olayım tarzım dayaşayım diyen bir kadın hiçbir zaman olmadım. Dolayısıyla okul geçmişimolduğu için ben hasbel kader oyuncu oldum, oyunculuğu da çok sevdim. Uzunsüre çok güzel işler yaptım, sahneye çıktım. Sonra başka işlerde yaparımdiyerek onların üzerine gittim. Bir üç yıl abimin mimarlık firmasındaonunla beraber işler yaptım. Ticaret ile uğraştım, daha evvel ki yıllardaArnavutköy de üç katlı bir restaurantım vardı. Ticareti çok sevdiğim için2000 li yılların başında balık restaurantı açmıştım. Sürekli değişe bilenokul da aldığım eğitim ile ilgili işler yapabiliyorum. Aslında oyunculuğundışında da var olabileceğimi görmek istedim. Ama son dört yıldır yenidenekranlardayım Pastel filmin ' Kalbimdeki Denizde' konuk oyuncu olarak rolaldım. 'Elif ' adlı dizide rol aldım bir sezon, geçen Ekim de Kanal D'deAbdullah Oğuz'un ' Çember ' adlı dizisinin bir bölümünde konuk oyuncu oldum.Şimdi de TV 8 de başlayacak ' Canım Annem' ile hafta içi her gün özelliklekadınların dünyasına girmiş olacağız.

O zaman bizlere ' Canım Annem' de ki ' Asude' karakterini anlatırmısın?

Asude oğlu ve gelini ile beraber bir konakta yaşayan torunu olan eskiİstanbul hanımefendilerinden. Bir süre sonra gelinini bir kaza dakaybediyor. Asude dik bakur makur tam bir Osmanlı kadını.

Hafta içi her gün yayınlanan bir dizi de rol almak zor değil mi?

Hafta içi yayınlanacak bir dizide var olmak diğer dizilere göre daha zor,Stoklu çalışmamız gerekiyor, yaklaşık bir buçuk ay evvel başladıkçalışmalara, dolayısıyla otuz bölüm içice çekimlerimiz oldu. Bu tabii kioyuncular için daha zor oluyor, o matematiği kurup o matematiği hazırlamakzorundasın. Bu arada çok güzel bir ekip ile çalıştığımızı söylemek isterim.Uygulayıcı yapımcımız Nuri Öz, yapımcılarımız Stellar Yapım bir ortalıklaberaber Saran Studios 'un ortaya çıkardığı bir iş ' Canım Annem ' dahaşimdiden birçok ülkeye satıldığını bilmek çok güzel, çalışma saatlerimiz çokdeğişken, diğer dizilerden biraz daha fazla çalışıyoruz. Repo günümüzhaftada bir gün.

Sanırım yakın zamanda 'Kadın Kafası ' adı altında yeni bir filmgeliyor, biraz filmden bahsedebilir misin?

Klan Film Makers yapımcısı filmin. Ulaş Çobancı ile Mersin'de iki yılevvel 'Aşkım Bahardı' sinema filmini çekmiştik. Onun yeni projesi buşartlarda Türkiye'de en çok film çeken yapımcılardan,

'Kadın Kafası' da romantik bir komedi aslında. Bakalım inşallah pek yakındaçekimleri başlar.

Klasik bir soru ama biraz anlatır mısın Boğaziçi Üniversitesindensonra nasıl oyuncu oldun?

Şişli Terakki Lisesini birincilikle bitirdim. O yıl Tübitak ödüllerinialdım. Üniversite sınavlarında ilk 150 kişi arasında idim. BoğaziçiÜniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanmıştım. O dönemde yan komşumuzİstanbul Kültür Sanat Vakfının Başkanı Hülya Uçansu idi. ' Özlem güzelsinhoşsun ' dedi. Aks Yapıma fotoğraflarımı gönderdik.Beğendiler beni, Yücel Uçanoğlu'nun çektiği 'Salıncakta İki Kişi ' filmindeYaşar Alptekin ile rol aldım. Böylelikle sinemaya başladım. Fakat filmdekendimi hiç beğenmedim. Sonrasında oyunculuk eğitimi almaya başladım. Benimözetle hayatım hep eğitim ile geçti. Ben eğitimsiz hiç bir şey yapamamCanercim. Adım bile atmam. Bir şey bilmeden konuşmam.

Akıllı bir kadın olduğunu çok iyi biliyorum bu kadar başarıdan sonrakendini halen eğitiyor musun?

Demin dediğim gibi eğitimsiz hiç bir şey yapmam. Eğitimsiz ve boş konuşaninsanları da sevmem. Şarkı da söyledim ama önce eğitimini aldım sazlar ile. Şehir Tiyatrolarına girdiğim de ilk oyunum ile kadroya alındım. Çokbaşarılı oldum ama deli gibi de çalıştım.Tiyatronun kapısında yatacak kadar istekli idim. Hayatta ne iş yapıyorsanhep dediğim gibi eğitimini almam lazım.Ama biliyorsun bizim camia da güzel kadın sahneye çıkıyor, öyle çıkıyor,detone oluyor öyle söylüyor. şarkı buluyor star oluyor, ben Türkiye'de kistarların çoğuna da star demem. Eğitime önem verilmiyor, eğer verilse idi,bugün gerçek star ben idim. Ben star değil miyim starım, kendime göreister kabul eden olur ister olmaz. Ama birçok kişiden sahnede ve oyunculuktaiyiyim.

Seni ekranda tanıdık, birçok başarılı ve ödüllü film de rol aldınama tiyatro da özellikle Şehir Tiyatrolarında çalışmak nasıl oldu?

Şehir Tiyatrolarına sevgili Betül Arım'ın tavsiyesi ve desteği ile girdim.Ama öncelikle Gencay Gürün beni çok sevdi yurt dışına gidiyor oyunkasetleri alıyordum, aynı zamanda oyunları çeviriyordum. Rahmetli ErolKeskin'in asistanlığını yapıyordum. Sanatın her dalında var idim. Sadeceoyuncu egosu değil, işi öğrenmek için yaptığım çok şey vardı. GencayHanım beni vizyoner bulurdu. Birçok oyunda rol aldım.Sonra özel tiyatrolarda da oynadım. Sadri Alışık Çolpan İlhan TiyatrosundaKerem Alışık ile ' Ağır Roman' da oynadık. Muhteşem bir prodüksiyon idi. Şuanda onun kadar büyük prodüksüyonları da zaten Kerem'in prodüksiyonlarıgerçekleştiriyor. Algısı çok yüksek bir iş idi 'Ağır Roman ' . Kerem ileoynadığım oyunu hiçbir zaman unutamayacağım, Müjde Ar'ın filmde oynadığı Rumkadını sahnede oynadım.

Uçurtmayı Vurmasınlar, Abuzer Kadayıf gibi sinema tarihine altınharfler ile yazılmış filmlerde rol aldın, bir proje sana ulaştığındaaradığın özellikler neler?

Projenin bana uyması çok önemli, bana uymayan şeyler de varsa dediğim gibidiyelim bir karakter yaratacağım zorlandım, ben destek almayı çok severim,bilmiyorsam bir bilene de sormayı severim. Yapabildiğim en iyisini yapanakadar uğraşırım. 'Abuzer Kadayıf' filminde Antalya Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu da adaydım, bir oy ile AltınPortakal'ı kaybettim o yıl çok üzülmüştüm. Başka da yoktu ödül, herkes şuanda ödül veriyor.

Son dönemde tüm oyuncuların dijital de iş yapma talepleri var, sencebu neden?

Neden çünkü dijitallerde yapılan işler daha bağımsız daha özgür insanlarınbeyinlerindeki kelimeyi rahatlıkla aktarabildiği uçabildiği projeler oluyor,haftalıklarda bir şeyi yetiştirmek zorundasın, dijital de çok özenilmiş çokfarklı çok özel işler oluyor. Belki de altı bölümde, iki sezonda bittiğiiçin oluyor. Orada bazı işlerin çok özlerini görüyoruz Mesela ' Fatma 'dizisini çok beğendim, yaratıcı bir hikaye idi, orada Burcu Biricik'e aşıkoldum. Alışılmış dışında bir proje idi ' Fatma'. ' Bir Başkadır'. 'Kulüp ' muhteşemdi. Dijital de daha özen ile çalışıyorlar.

Hayatında en pişman olduğun şey nedir?

Hayatımda bir kişiye çok büyük terbiyesizlik ve saygısızlıkyaptım. O da benim psikolojik olarak çok kötü hissettiğim dönemde KeremAlışık'adır. Sonra yıllar sonra gidip özür diledim. O benim hayatım için okadar önemli insanlardan bir tanesi ondan yüz binlerce kerede özür dilesemmümkünatı yok. Zaten hiç umursamadı hatırlamadı bile ama olsun, ona çok ayıpettim. Burada bir kere daha ondan özür dilemiş olayım.

Evde ki Özlem ile sanatçı Özlem Savaş arasında farklar neler?

Çok fark var, evde hırpani giyinirim, kontesler gibi gezmem, ama dışarıçıktığımda birçok şeye dikkat etmek zorunda kalıyorsun. Evde daha içekapanığım ama dışarıda daha rahatım.Evde kendime ait alanlarım çoktur benim, sulu boya yaparım, daha evvelokuduğum kitabı bir defa daha okumak bana keyif veriyor. Sadece Netflix'etakılı kalmıyorum, aslında orada çok özel işler var, yakaladığım zaman evetama her diziyi de bodoslama izlemiyorum. Genelde sanatsal yaratıcı özgünişleri çok seviyorum.

Uzun yıllardır bu meslektesin sanatçının sanatçıdan dostu olur mu?

Keskinlikle olmaz da denilebilir, kesinlikle olur denmez, İkisi de varçünkü, fakat böyle arada derede iyi anlaştığım mütevazi, tatlı egosunu birkenara bırakmış, senin ile sadece arkadaş olarak görüşen seni kendisi gibigören bir iki tane sanatçı arkadaşım var hayatımda. Şu anda var doğrusu amageçmişe döndüğümde seçtiğim ve görüştüğüm insanların ne kadar yanlış nekadar kıskanç veya çirkin ruhlu, kötü, pislik olduklarını görebiliyorum, oyüzden yeni bulduklarımı çok seçerek, pamuklara sarıyorum.

Hayatının hangi dönemindesin?

Çok net olarak hayatımın Altın dönemindeyim. ve Altın döneminbaşlangıcındayım. Damıtılmış bir Özlem var karşında, kesinlikle Hayırdediğim şeyler var, kesinlikle Evet bunu istiyorum dediğim asla aradakalmadığım çok net ilerlediğim ve kararlar aldığım hiç korkmadığım, kendimeaşırı güvendiğim Altın dönemdeyim.

Başak burcunun özelliklerini taşıyor musun?

Burçlar ile çok ilgilenmem. Burçlara çok inanmam, yorumları okumam.Astrolojiyi bir bilim olarak bana sorulmasında evet bir değeri olabilir.Gazetelerde çıkan o 12 burcun yorumunu pek aklım almaz. Ben bilimkadınıyım, sanatçılıktan önce.

'Aşk' Özlem Savaş'a neyi ifade ediyor?

Benim ara ara yaşadığım aşklar oldu. Hayatta çok güvendiğim insan yok,çok ince eleyip sıkı dokuduğum için herhalde herkesi mi beğenemiyorum nedir?Kişi de zeka, ışık, parıltı, yetenek olacak bütün bunlar bir arayagelecek ama bir iş de çok başarılı olacak, Aşk böyle bir şey herhalde.Aşkın tarifi de bana göre hiçbir zaman olmadı. Yok. Olsaydı zaten bir kitapyazılır ve kapanırdı. Herkes aşkı kendini gözünden içinden ruhundan tarifetmeye çalışır.

90 lar sineması ile 2022 yılındaki sinema arasındaki farklar neler?

Çok fark var Caner, biz o zamanlar dublaj yapıyorduk, sesli çekmiyordukfilmleri. Mesela karavan diye bir şey yoktu, kıyafetlerimizi evdengetiriyorduk, çok zor şartlarda çalışıyorduk. Böyle şımartılmıyorduk,prodüksiyon seni evinden gelip alsın geri getirsin gibi durumlar yoktu. Şimdi ki hali çok daha güzel asla o günleri özlemiyorum. Türk Sineması şuanda çok iyi bir yerde, dijital ortamda da harika işler yapılıyor. Hepsinialnından öperim.

Bir kaos yaşıyoruz, kadın, çocuk, doğa, sokak hayvanları, pandemidenilince ilk aklına gelenler?

Türkiye olarak bakarsan kadın hakları ve kadına bakış biraz birazdeğişiyor gibi ama yeterince değişti mi Hayır! Pandemi olağan bir şey idi,bunu da yaşadık gördük böyle bir döneme de denk geldik, bu da bir deneyim.Daha kim bilir neler göreceğiz.Sokak Hayvanlarına hastayım ölüyorum, onlar için geberiyorum, onlarınbarınaklara kapatılması çok içimi acıtıyor. Çünkü onlar özgür olmakzorundalar, ülkemizde yeni yeni Hayvan Hakları Kanunu tasarlanıyor, ocanlara şiddet edenleri inan asmak istiyorum. Hayvanları çok seviyorum.Çünkü benimde çok sevdiğim bir köpeğim var.

2022 projelerin neler?

Bu yıl çekimlerine başladığım ' Canım Annem ' dizisiyle başladı.Dizi çekimleri düzene girdikten sonra güzel yerlerde sahne almak istiyorum.Neden duruyorum ki diye düşünüyorum. Herkesin cahil cesaret ile yaklaştığıbu iş de ben ses sanatçılığımı sürdürmek istiyorum. Ben ikinci bir Ajdaolacağımdan eminim. Ajda Pekkan'a hayranım 20 yıl evvel de söylemiştim, benAjdacıyım sahneye çıkarsam ona benziyor diye bilirler. Kent Fasıl dasahneye çıktım batı da alaturka da söylüyorum. Öncesinde Bertan Üsküdarlı'dan usul dersleri aldım. Çok değerli şarkılar okudum sahnede,bunları yapabiliyorken bunları yapamayanların oralarda olmaları bana çoktuhaf geliyor.