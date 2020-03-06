Son dakika: Aralarında Özkoç'un da bulunduğu 28 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

06.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hakkında soruşturma başlatılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da arasında bulunduğu 28 milletvekiline ait 55 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Özkoç'un üç dokunulmazlık dosyasının yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener,

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu,

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun,

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli,

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran,

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz,

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven,

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer,

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları,

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk,

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm,

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya,

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun,

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü,

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan,

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç,

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü,

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık,

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun,

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel,

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz,

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan,

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay,

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç.

TEMELLİ'NİN 2 BULDAN'IN 8 DOSYASI BULUNUYOR

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın 2, Sezai Temelli'nin 8, Salihe Aydeniz'in 6, Leyla Güven'in 4, İmam Taşçıer'in 2, Berdan Öztürk'ün 4, Remziye Tosun'un 3, Semra Güzel'in 2, Gülistan Kılıç Koçyiğit'in 3 dosyası bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği sözlerin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis'te basın toplantısı düzenledi ve Erdoğan'a hakaret içerikli sözler sarfetti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ardından TBMM Genel Kurulu'nda Engin Özkoç kürsüde konuşurken konuyu yine bu sözlere getirince AK Partili vekiller tepki gösterdi ve çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Vekillerin birbirlerine yumruk ve tekmeyle saldırdığı kavganın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 1 milyon TL'lik tazminat davası açmıştı.

Kaynak: AA

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