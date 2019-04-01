Özkaya, Evciler Halkına Teşekkür Etti

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Evciler ilçesinde AK Parti Belediye Başkanı Ali Dede Savaş'ın belediye başkanlığını kazanmasının ardından Evciler halkına teşekkür etti.

Seçim bürosunda Belediye Başkanı Savaş'ı ve partilileri tebrik eden Özkaya, burada toplanan kalabalığa seslendi.

AK Parti'yi yeniden Evciler ilçesinde kazandırdıkları için seçmenlere teşekkür eden Özkaya, "Bize destek olan ya da olmayan bütün Evciler halkına teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Ali Dede Savaş, artık herkesin başkanıdır. En iyi hizmetleri ilçemize getirecek ve herkese eşit davranacaktır." dedi.

Evciler Belediye Başkanı Ali Dede Savaş ise belediye başkanlığı makamını kendisine layık gören hemşehrilerine canı gönülden teşekkür ettiğini ifade ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde Evciler'i kalkındıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA