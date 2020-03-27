Özkan Yavaş'ın yeni single'ına Orhan Ölmez'in eli değdi
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Orhan Ölmez, Magazin

Özkan Yavaş'ın yeni single'ına Orhan Ölmez'in eli değdi

Geçtiğimiz yıllarda yayınlamış olduğu "Aylardan Yıllardan" ve 2020 Ocak ayında yayınlamış olduğu "Özledim" adını taşıyan şarkıları ile tanıdığımız güçlü yorumcu Özkan Yavaş, sözü ve müziği Orhan Ölmez'e ait 'Kar Tanesi' adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu

27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:32
Özkan Yavaş'ın yeni single'ına Orhan Ölmez'in eli değdi

"Damla Damla, Su Misali, Dön Desem" gibi şarkılarla büyük başarılar yakalayan müzisyen Orhan Ölmez, şarkıcı dostuna büyük jest yaptı.

Özkan Yavaş'a "Kar Tanesi" şarkısında ve klibinde perdesiz gitarıyla eşlik eden ve prodüktörlüğünün yanı sıra yönetmenliğini de üstlenen Orhan Ölmez, şarkının çok sevileceğinin sinyallerini de verdi.

'Kalpleri iyileştirmeye geliyoruz'

Özkan Yavaş, yeni projesi ile ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi: "Ülkemizde ve dünyada olan korona salgınından dolayı herkes mutsuz ve tedirgin. Bu şarkıyla kalpleri iyileştirmeye, moral olmaya geliyoruz."

Mini konser yapacak

Usta müzisyen Orhan Ölmez ve güçlü yorumcu "Özkan Yavaş", yakın zamanda hayranlarına moral olmak ve yeni şarkılarını canlı bir şekilde dinleyicilerle buluşturmak için sosyal medya hesaplarından bir canlı yayın ya da mini bir konser yapabileceklerinin sinyallerini de verdi.

Özkan Yavaş'ın yeni şarkısı "Kar Tanesi" Ölmez Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında.

Kaynak: Snob Magazin

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