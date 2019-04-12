Özhaseki: Seçim Sonuçlarının Ankara'mıza Hayırlı Olmasını Diliyorum

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bizler, milletimizin kararının tüm kararlardan, milletimizin seçiminin tüm seçimlerden üstün olduğu inancını esas alan kutlu bir davanın neferleriyiz, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu kutlu davadan aldığımız terbiyeyle 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının başta Ankara'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

ÖZHASEKİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankaralılara seslenen Özhaseki, AK Parti tecrübesinden ilhamla birçok alanda 111 projeyle yola çıktıklarını hatırlatarak, "Birbirinden mühim projelerimizin her detayında, odak noktamız insanımız oldu, Ankara'mız oldu. İstisnasız tüm projelerimizi, gönül belediyeciliğini temel alan bir anlayış, derin bir tecrübe ve kavrayış, uzun soluklu bir ekip çalışmasıyla hazırladık ve sizlere sunduk. Projelerimizi sizlerle paylaşmaktan her defasında ayrı bir heyecan duyduk. Yaptığımız yüzlerce toplantı, miting ve programlarda, Ankara'mıza bir söz verdik; Ankara'mızı, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine uygun hale getirmek, dünyaya örnek bir başkent yapmak, 'Ben' değil 'Biz' merkezli, şeffaf ve istişare odaklı bir yönetimi hakim kılmak için, gecemizi gündüzümüze katacağımız konusunda Ankara'mızla ahitleştik" dedi.

"ANKARA'MIZA HAYIRLI OLSUN"

Seçim günü Ankara'nın kararını verdiğini aktaran Özhaseki, "Bizler, milletimizin kararının tüm kararlardan, milletimizin seçiminin tüm seçimlerden üstün olduğu inancını esas alan kutlu bir davanın neferleriyiz, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu kutlu davadan aldığımız terbiyeyle, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının başta Ankara'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin her noktasında görev alan belediye başkanlarımızı canı gönülden kutluyorum. 17 yıldır sürdürülen, çığır açan hizmetleri sürdürmeleri noktasında başarılar diliyor, aldıkları görevleri birer bayrak yarışı olarak görmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ OY ORANIYLA"

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklarda ve meydanlarda kurulduğunu belirten AK Partili Özhaseki, "24 Haziran'da olduğu gibi, 31 Mart seçimlerinde de yine tarihi bir oy oranıyla milletimiz nezdindeki güveni bir kez daha tazeledi. Cumhur İttifakı'yla ülkemize kurulan tuzakları birer birer aşan, irade, basiret ve feraset timsali liderliğiyle bizlere her daim güvenen Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; cesur ve dirayetli siyaset adamı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza, birlikte yürümekten ömrümün sonuna dek onur duyacağım AK Parti teşkilatlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına, seçimlerde görev alan tüm sandık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Güzel başkentimize ve hemşerilerimize gönülden sevgilerimle" dedi.

Kaynak: DHA