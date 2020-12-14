Özge Yağız kimdir? Özge Yağız hayatı ve biyografisi! Özge Yağız kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Özge Yağız kimdir? Özge Yağız hayatı ve biyografisi! Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

14.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:33
Özge Yağız kimdir? Özge Yağız hayatı ve biyografisi! Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Özge Yağız, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Özge Yağız hakkında merak edilenler. Özge Yağız hayatı ve biyografisi. Özge Yağız kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Özghe Yağız merak konusu oldu. İşte Özge Yağız hakkında merak edilen Özge Yağız kimdir, Özge Yağız hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Eylül 1997

Kaç yaşında:23yaşında

Nereli: İstanbul

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat veren Özge,bu diziden sonra Star TV'de yayınlanacak Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

2018 Adını Sen Koy

2019-2020 Yemin

2020- Sol Yanım

İlgili Haberler

Gökhan Demirci kimdir? Gökhan Demirci hayatı ve biyografisi! Gökhan Demirci kaç yaşında, nereli?
Gökhan Demirci kimdir? Gökhan Demirci hayatı ve biyografisi! Gökhan Demirci kaç yaşında, nereli?
Tanem Sivar kimdir? Tanem Sivar hayatı ve biyografisi! Tanem Sivar kaç yaşında, nereli?
Tanem Sivar kimdir? Tanem Sivar hayatı ve biyografisi! Tanem Sivar kaç yaşında, nereli?
İpek Filiz Yazıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, burcu ne, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
İpek Filiz Yazıcı kimdir? Nereli, kaç yaşında, burcu ne, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Gülben Ergen Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Adana Rusya Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özge Yağız kimdir? Özge Yağız hayatı ve biyografisi! Özge Yağız kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:48:12. #1.14#
title