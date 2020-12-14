Özge Yağız kimdir? Özge Yağız hayatı ve biyografisi! Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Özge Yağız, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Özge Yağız hakkında merak edilenler. Özge Yağız hayatı ve biyografisi. Özge Yağız kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Özghe Yağız merak konusu oldu. İşte Özge Yağız hakkında merak edilen Özge Yağız kimdir, Özge Yağız hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Eylül 1997

Kaç yaşında:23yaşında

Nereli: İstanbul

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat veren Özge,bu diziden sonra Star TV'de yayınlanacak Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

2018 Adını Sen Koy

2019-2020 Yemin

2020- Sol Yanım