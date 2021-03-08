Özer Arkun kimdir? Rubato solisti Özer Arkun kaç yaşında, nereli?

Rubato grubunun solisti olan Özer Arkun hakkında Özer Arkun kimdir? Rubato solisti Özer Arkun kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları aranıyor. Sesiyle beğenilen ve başarılı işlerin altına imza atan Özer Arkun, bir dönem magazin gündeminde de yer almıştı. İşte, Özer Arkun hayatı ve biyografisi!

Zaman zaman magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında ye alan Özer Arku hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

ÖZER ARKUN KİMDİR?

Özer Arkun, 1973 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi.Henüz 8 yaşında iken keman çalmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde ise konservatuvarda viyolonsel ile tanıştı, ilerleyen yıllarda ise saz konusunda ustalaştı. İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.

ÖZER ARKUN SEZEN AKSUYLA DA ÇALIŞTI

Rubato grubu sanatçılarından. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'yla çalıştı.