Tüm uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum
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İstanbul, Esenyurt, Güneşli, Güncel

Tüm uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum

İstanbul Esenyurt'ta uyarılara rağmen genç yaşlı demeden parklara akın eden vatandaşlardan biri, "Evde oturmaktan çok sıkıldım. Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye ifadelerini kullandı.

16.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:39
Tüm uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen İstanbul Esenyurt'ta genç yaşlı demeden vatandaşların park ve bahçeleri doldurduğu görüldü. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymamaları pes dedirtti. Parkta oturan bir vatandaşın ise "Virüsten ölmeyi bekliyorum" demesi şaşırttı.

PİKNİK YAPTILAR

Tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Esenyurt'ta bu uyarılar hiçe sayıldı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardılar. Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptılar.

Tüm uyarılara rağmen parka akın eden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum

VİRÜSE MEYDAN OKUDULAR

Esenyurt Polis Ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların ısrarla sokaklara çıktığı görüldü. 20 yaş altının evde kalması gerekirken ise yeşil alanlarda ve maske takmadan gezdiler. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular.

Tüm uyarılara rağmen parka akın eden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum

"VİRÜSTEN ÖLELİM NE YAPALIM"

Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, "Evde oturmaktan çok sıkıldım. Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Bizde onun için dışarıya çıkıyoruz" diye konuştu.

Tüm uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum

Kaynak: İHA

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