(Özel) Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi
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Yargıtay, Güncel

(Özel) Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi

Yazılı şekilde tebliğ edilmesine rağmen askeri üniformayla çektirdiği fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşan asker, mahkemelik oldu.

15.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:35
(Özel) Üniformalı fotoğrafını sosyal medyaya koydu, başı derde girdi

Yazılı şekilde tebliğ edilmesine rağmen askeri üniformayla çektirdiği fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşan asker, mahkemelik oldu. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat ettirdiği gence kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, sanığın, 'Emre itaatsizlik' suçunu işlediğine hükmetti.

Vatani görevini yaptığı askeri birlikte, askeri üniformayla çekilmiş fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşan genç hakkında 'emre itaatsizlik' suçundan dava açıldı. Askeri Mahkeme'nin kapatılmasıyla dosya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Askeri Savcı'nın kararı temyiz etmesiyle dosya Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. Yüksek Mahkeme; sanığın, verilen emirlere rağmen facebookta askeri birlikte üniformalı çekilen fotoğraflarını paylaşmak suretiyle emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğine hükmetti.

Kararda, "Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 04/04/2013 tarihli ve 2013/35-32 sayılı kararında ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere, sosyal paylaşım siteleri ve internet üzerinden askeri fotoğrafların paylaşılmayacağına dair, Birlik Komutanlığınca gerekli emrin tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Emrin, birlik disiplini ve güvenliğinin sağlanması için istihbarata karşı koyma amaçlı getirilmiş hizmete ilişkin bir emir olduğu, bu itibarla, sanığın kendisine tebliğ edilen bu emre aykırı davranışının ASCK'nin 87/1'inci maddesinde düzenlenen emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi kanuna aykırı ve askeri savcının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Emsal kararla birlikte askeri birlikte; askeri üniformayla çekilen fotoğraflar sosyal paylaşım sitesinde paylaşılamayacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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