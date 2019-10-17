Taksim'de iki kadının saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler kamerada

17.10.2019 08:47

Taksim'de restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce kadınlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Kadınlardan biri sinir krizi geçirirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Taksim Aydede Caddesin'de dün sabah saat 05.00 sıralarında bir restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce restorandan çıkan kadınlar, cadde ortasında birbirine girdi. Saç saça baş başa kavga eden kadınları yanlarında bulunan arkadaşları güçlükle ayırdı. Kadınlardan biri sakinleşip olay yerinden ayrılırken, diğeri cadde ortasında sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren yabancı uyruklu kadın arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA