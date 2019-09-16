Arkadaşından yardım isteyen çocuk gelini, polisler kurtardı

Arkadaşından yardım isteyen çocuk gelini, polisler kurtardı

İstanbul Sultangazi'de A.Ö. isimli 17 yaşındaki kız çocuğu, zorla evlendirildiğini belirterek arkadaşından yardım istedi. Kıza yardım etmek isteyen arkadaşının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, büyük bir skandalı önledi.

16.09.2019 10:04
Arkadaşından yardım isteyen çocuk gelini, polisler kurtardı

İstanbul Sultangazi'de 17 yaşında zorla evlendirilmek istenen kız, arkadaşının ihbarıyla son anda kurtarıldı. Düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin arabasından çocuk gelini ve damadı alarak polis merkezine götürdü.

ARKADAŞINI ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi'deki bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, A.Ö. isimli 17 yaşındaki kız çocuğu, iki yıl önce aralarında dini nikah kıyılan akrabası İ.D. ile zorla evlendirilmek istendi. Evlenmek istemeyen kız, arkadaşını arayarak bu durumdan kendisini kurtarmasını istedi. Kıza yardım etmek isteyen arkadaşı, durumu polise bildirdi.

EKİPLER SALONA GELEREK BEKLEMEYE BAŞLADI

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün salonuna gelerek beklemeye başladı. Düğünde herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bekleyen ekipler, gelin ve damadın arabaya binmesiyle harekete geçti. Gelin arabasındaki çocuk gelin ve damat İ.D. ekipler tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.

"EVLENMEK İSTEMİYORUM, OKUMAK İSTİYORUM"

17 yaşındaki A.Ö.'nün polis merkezinde verdiği ifadede, "İki yıl önce dini nikah kıyıldı, ben yurda yerleştim. Aileme evlenmek istemediğimi söyledim. Beni eve davet ettiler, düğün olmayacağını, beni evlendirmeyeceklerini söylediler. Bende inandım ama birden düğün yaptılar. Kimse bana dokunmadı. Sadece evlenmek istemiyorum, okumak istiyorum" dediği öğrenildi.

TEKRAR YURDA YERLEŞTİRİLECEK

İki yıl önce dini nikahı kıyılan ve dün evlendirilmekten son anda kurtulan A.Ö'nün tekrardan yurda yerleştirdiği öğrenildi.

Arkadaşından yardım isteyen çocuk gelini, polisler kurtardı
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (10)

  • ŞAKİR ABİ:
    HEP BU DOĞULULARDA VAR BU MUHABBETLER DAVAR GİBİDE HALAYA DURMUŞLAR, NASIL EVLENİYORLAR NİYE EVLENİYORLAR HABERLERİ YOK HALAYIMI ÇEKİMDE KEYFİME BAKİM MODUNDALAR
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  • SAKAR ŞAKİR:
    damada güzel bir sopa çekeceksin aklı başına gelir arkadaş bu memleket arap kültüründen kurtulmadığı sürece adam olmaz
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  • GAYSERİLİ ORHAN:
    KESİN KÜRT AİLE. BU DOĞUDAKİ İNSANLAR KADAR GADDAR İNSANLAR YOK. ÜLKENİN DOĞUSU AŞIRI BASKICI GADDAR, KIZ ÇOCUKLARINA AŞIRI BASKI VAR, ÜLKENİN BATISI AŞIRI GENİŞ, KIZINA KARISINA SOKAKTA KÜLOT KADAR ŞORTU GİYDİREN GENİŞLERLE DOLU. . . BÜ ÜLKENİN ROT BALANSI BOZUK
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  • ÇAKIR:
    Böyle insanın zor gününde imdadına yetişecek bi arkadaş herkeze lazım, helal olsun o arkadaşa :-)
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  • SİVASLI İBOCAN:
    Nikah memuru bu konuyu yaşından dolayı, sanırım anlardı, tabii nüfusunda oynama yoksa. . . !! Birde bu kız zorla böyleevliliğe zorlandığını bilerek evini terk etse ailesi mutlu mu olacaktı, lütfen evlatlarınıza da hak verin, görüşünü alın. . . Sizkızınızı evlendirmiyorsunuz, hayattan koparıyorsunuz, ahlaksızlık yapmamış, okumak, güzel bir gelecek umudu ile sizehalini anlatmış, ama siz okumak yok sana , koca lazım diye böyle düzenek kurmuşunuz. . . Evlenseydi mutlu olmazdı, sizedelanet ederdi. . . . .
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  • MEHMET:
    kim ne anlar ne çıkarır bilmiyorum ama hep bu çevrede oluyor bu durum ve bu sapkınlıklar bu hayat bana birsey öğretti başı kapalıdan namaz kılandan allah kitap diyenden korkacaksın arkadaş
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