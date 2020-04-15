Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal
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Koronavirüs, Sultanbeyli, İstanbul, Yaşam

Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal

İstanbul'da koronavirüs tanısı konulan ve hastanede tedavi sürecini tamamladıktan sonra evine gönderilen bir hastanın Pakize isimli papağanının "Evden çıkma, evde kal" diyerek dışarı çıkan vatandaşları uyarması dikkat çekti.

15.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:55
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal

Sultanbeyli'de yaşayan Uğur Bacak bir süre önce şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvurdu. Hastanede test yapılan Bacak'a Kovid-19 tanısı konuldu. Bir süre hastanede tedavi edilen Bacak, daha sonra tedavi sürecinin tamamlanması ile evine gönderildi. Bacak, evinde kendisini bekleyen Pakize ismini verdiği papağanı ile uzun uzun hasret giderdi.

PAPAĞANDAN MESAJ VAR

İnsanların evde kalmalarını isteyen Bacak, papağanı Pakize ile vatandaşlara mesaj vermek istedi. Bunun üzerine bir süre papağanı ile "Evden çıkmayın, evde kalın" mesajı veren Bacak'ın konuşmalarını ezberleyen papağan Pakize, bu kez kendi başına "Evden çıkma, evde kal" diyerek dışarı çıkan vatandaşları dışarı çıkmaması konusunda uyarması dikkat çekti.

Uğur Bacak ise, "Evden çıkmıyoruz. Sevdiklerimiz ile birlikte lütfen evde kalalım" dedi. Bacak'a 2 kızı da çektikleri videoalar ile vatandaşlara seslenerek destek verdi.

Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal

Kaynak: İHA

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