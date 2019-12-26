(Özel) Ölmeden önce mezarını ve musallat taşını hazırladı

26.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:45

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 87 yaşındaki sandal ustası Ahmet Özdemir, ölmeden önce kendi mezarını ve musalla taşını hazırladı.



İlçeye bağlı Hüseyinli köyünde yaşayan 87 yaşındaki sandal ustası Ahmet Özdemir, ölmeden önce tarlasını çevirerek eşi ve kendi mezarını yaptı. Mezarların üzerini bir kapak ile örten Özdemir, kimseye yük olmamak için her iki mezarı da defne hazır hale getirdi. Özdemir, aile yakınları 'zorluk çekmesin' diye kendi mezarını kazdı ve üzerinde kılınacak olan musallat taşını da hazırladı. Uzun yıllar Tuzla'da sandal ustalığını yaptıktan sonra hastalandığını söyleyen Ahmet Özdemir, kendisine ait olan tarlasının bir kenarını çevirerek aile kabristanlığı yapmaya karar verdi.



Aile mezarını 4 ayda kazabildiğini söyleyen Ahmet Özdemir, "Uzun yıllar İstanbul'da kaldım. Köyüme geldikten sonra kendim mezarımı yapmak istedim. Kimseden yardım almadan kendi mezarımı kazdım ve musallat taşımı da hazırladım. Mezarlık alanın etrafına çam ağaçlarını ektim. Öldükten sonra her şeyim hazır. Sadece bir yıkama parası ödenecek" dedi.



Haftada bir gün, kazdığı mezarının başına geldiğini ve etrafını temizlediğini anlatan Ahmet Özdemir, "Ne zaman öleceğim belli değil, ancak ölmeden önce hem ölümü hatırlama hem de insanlara ölümü hatırlatmak amacıyla hayattayken mezarımı hazırladım. Bu sayede de halen hayattayken, varsa yanlışlarımızı düzeltmeli ve kendimizi ahirete hazırlamalıyız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA