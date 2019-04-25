Özel | Musa Kart: Hukuk Elimizden Alındı, Hayat Alanımız Hiç Bu Kadar Daralmamıştı

Cumhuriyet gazetesi davasında cezası istinaf mahkemesince onanan Musa Kart, tekrar cezaevine girmesinin beklendiği bir süreçte euronews Türkçe'ye konuştu.

2017 Temmuz'undaki tahliyesine kadar dokuz ay yattığı Silivri Cezaevi'ne dönmeye hazırlanan Kart, "Çok sevdiğim bir söz var: Su yolunu bulur. Bugünden sonra tekrar cezaevine gireceğiz, çantam hazır bekliyorum." diyor. Euronews.com'da Görüntüle