"Tapulu Arazimiz" Deyip Pamukkale Yolunu Kapattılar!
Denizli'deki Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, "Tapulu özel mülkiyettir, girilmez." yazısı asan bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.
Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.
"TAPULU ÖZEL MÜLKİYETTİR, GİRİLMEZ"
Pamukkale'ye giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren karayolunun giriş ve çıkış bölümüne plastik kasalar koyulup şerit çekildi ve 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı asıldı.
45 KİŞİ HAK SAHİBİ
Karayolunun tapulu malları olduğunu belirten kalabalıktakiler, haklarının verilmesini istedi. Yolun yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bölümde 45 kişinin hak sahibi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen jandarma, kalabalıktakilerle görüşme başlattı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (17)
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Bir ülkede hukuk olmazsa insanlar kendi adaletini sağlamaya çalışır ve sonu kaos olur.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Maksat vatandaşa eziyet olsun ego tatmini yapayım da ne olursa olsun. Başınız göğe erdi değil mi o yolu kapatıp insanlara zulmedince?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Toprağın 1. 5 metre altı devletin diyen arkadaşlar bizim sitenin altında 3 katlı otopark var, o halde otoparkla devletin mi? o zaman bizden otopark ücreti almasınlar yakında? :DCevap Yaz 2 Yayından KaldırLAN NE ALAKA :D: Deli taklidi yapma :))1 Yayından Kaldır
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Mazbatayı verin artıkCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır