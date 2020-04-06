Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Samsun Dariçaylan köyünde emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı çamaşır ipine asıp kuruttu.

Koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ederken vatandaşlar aldıkları önlemleri arttırmaya başladı. Samsun Dariçaylan köyünde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkayıp çamaşır ipine asarak kuruttu. Koronavirüse karşı Karadeniz usulü çözüm, gülümsetti.

MAAŞINI KAYNAR SUDA YIKADI

Samsun Veziköprü ilçesi Dariçaylan köyünde yaşayan Yılmaz Kanmaz, koronavirüse karşı ilginç bir önlem aldı. Emekli maaşını bankadan çeken Yılmaz Kanmaz, eve gelince oğlunu da yanına alarak paraları yıkadı. Oğlu Ercan Kanmaz ile birlikte paraları tek tek sayarak bin 500 TL'yi sobanın üzerindeki kaynar suya atan yılmaz, bir süre yıkadı.

HERKESE PARALARIN YIKANMASINI TAVSİYE ETTİ

Ardından Kanmaz'ın eşi Pembe Kanmaz ve gelini Safiye Kanmaz, ıslan paraları mandalla çamaşır ipine astı. Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm bulan Kanmaz ailesi, çektikleri videoda herkese paraları yıkamalarını tavsiye etti.

Kaynak: İHA