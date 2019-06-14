Motosikletli genç kızın feci ölümü kameralara yansıdı

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde meydana gelen feci kazada 22 yaşındaki Buse Karabulut hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde iş yerine gitmek için 34 FM 2494 plakalı motosikletine binerek yola çıkan genç kız tünele girdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce tretuvara ardından da tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendisi ve motosikleti sürüklenen Buse Karabulut, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle seyreden sürücü hakimiyetini kaybederek tretuvara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle duvara da çarpan sürücü ve motosikletli metrelerce sürükleniyor.

GENÇ KIZ 40 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan genç kızın üzerinde yaptığı tetkiklerde, hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ölçüm çalışmalarında genç kızın çarptıktan sonra 40 metre, motosikletin ise 65 metre sürüklendiği tespit edildi. Çalışmaların ardından üstü bezle kapatılan genç kızın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Öte yandan, genç kızın kazada hayatını kaybettiğini haber alan yakınları hastaneye geldi. Yetkililerden bilgi alan acılı aile, kızın cenazesini teslim alarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürdü. Yapılan incelemeler sonucunda Buse Karabulut'un geçtiğimiz 16 Aralık 2018 tarihinde "alkollü araç kullanmak" suçunda ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA