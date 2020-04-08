Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
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Melih Gökçek, Beşiktaş, 3. Sayfa, Güncel

Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı

Beşiktaş'ta hırsızlar, koronavirüsle mücadelede görev alan bir doktorun motosikletini çaldı. İnsanların sağlığını düşünerek toplu taşımaya binmediğini söyleyen doktor, ''Herkesi enfekte etmekten korkuyorum.'' dedi.

08.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:09
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı

Hırsızlık, koronavirüs dinlemiyor. Beşiktaş'ta hırsızlar koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan doktorlardan birinin motosikletini çaldı. Hırsızların o anları kameraya yansırken motosikleti çalınan intern doktor Ufuk Gökçek, "Hastaneye motosikletle gidip geliyordum, toplu taşımaya binersem herkesi enfekte etmekten korkuyorum." dedi.

MOTOSİKLETİN DEĞERİ 24 BİN TL

Koronavirüs nedeniyle sokaklarda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar mega kentin çeşitli ilçelerinde vatandaşların motosikletlerini çaldı. Beşiktaş'ta hırsızların son hedefi ise koronavirüs salgını nedeniyle 7 gün 24 saat canla başla çalışan sağlık çalışanı Ufuk Gökçek oldu. Çapa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan intern doktor Gökçek, geçtiğimiz Çarşamba günü Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlıbahçe Sokak'taki birlikte görev yaptığı arkadaşının evine geldi. Ertesi gün alışveriş yapmak için dışarıya çıkan Gökçek, 24 bin lira değerindeki 34 AFA 734 plakalı motosikletinin kapının önünde olmadığını gördü. Bunun üzerine Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine giden intern doktor, şikayette bulundu.

TOPLU TAŞIMA KULLANMAYA BAŞLADI

Toplu taşımaya binerek vatandaşları enfekte etmemek için kullandığı motosikleti çalınan Gökçek, hastaneye gitmek için mecburen toplu taşıma kullanmaya başladı. Kendini izole etmek için motosiklet kullandığını ve vatandaşlarla temas etmek istemediğini belirten Ufuk Gökçek, "Geçtiğimiz Perşembe günü evden çıkarak alışveriş yapmak için markete doğru giderken motosikletin yerinde olmadığını gördüm. Bunun üzerine direkt olarak polis merkezine gittim. Motosikleti alalı 2 sene olmuştu, şu anda 24 bin lira civarında bir değeri var. Motosikleti yaya geçişini engellememek için kaldırıma çıkartıp duvara dayamıştım. Üzerinden de zincirle bağlamıştım, sonra baktığımda yoktu. Ortada zincir falan da yoktu, kestilerse de yanlarına almışlardır." ifadelerini kullandı.

''TOPLU TAŞIMADA HERKESİ ENFEKTE ETMEKTEN KORKUYORUM''

Gökçek, "Motosikletin çalınmasının bana en büyük sıkıntısı ben hastaneye gidip geliyorum. Toplu taşımaya binersem herkesi enfekte etmekten korkuyorum. Temel sorun bu, ben kendimi izole etmek ve insanlarla temas etmemek adına motosikletle hastaneye gidip geliyordum, artık gidip gelemeyeceğim. Ben şu an Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktor olarak görev yapıyorum. Şuan ki salgın durumundan ötürü tatilde olmamıza rağmen işleyişe yardım etmek adına hastaneye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mega kentte yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Beşiktaş'ta hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
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Haber Yorumları (1)
GURBETCİ: O kamera 90 li yillardanmi kalma yahu? O goruntu ne oyle.
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