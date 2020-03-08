Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı
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Yunanistan, Edirne, Dünya, Güncel

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı

Yunanistan'ın Türkiye'den geçen göçmenleri almaması veya şiddet uygulayıp geri göndermesini engellemek için Meriç Nehri'nde görev alan özel harekat polisleri zodyak botlarla yaptığı devriye görevini artırdı.

08.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:48
Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı

Edirne'de Yunanistan'ın göçmenleri geri göndermesine ve şiddet uygulamasına karşı görev alan özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde zodyak botlarla yaptıkları devriye görevini artırarak devam ediyor.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin, şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda 1000 özel harekat polisi görevlendirdi.

ZODYAK DEVRİYELERİ ARTTI

Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevini sürdürüyor. Özel harekat polisleri zodyak botlarla nehir üzerindeki devriyelerini sıklaştırdı. Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın Türkiye'den geçmeye çalışan göçmenleri engellemesine karşı sınır hattına bin özel harekat polisi sevk edildi. Polis Özel Harekat timleri önceki gün birliklerinden ayrılarak Edirne'ye gitti ve göreve başladı.

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Polis Özel Harekat, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı

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