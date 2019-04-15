Başkent'te Özel Halk Otobüsü, Yol Temizleme Aracına Çarptı: 10 Yaralı
Ankara'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsü, belediyeye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün camları parçalanırken, yolculardan 10'u yaralandı.
Ankara'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol temizleme aracına çarptı. Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
KONTROLDEN ÇIKAN HALK OTOBÜSÜ YOL TEMİZLEME ARACINA ÇARPTI
Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mehtap Mahallesi Saimekadın Köprüsü'nün altında meydana geldi. Erol Bağlıcakoğlu idaresindeki 06 VPP 18 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, iddiaya göre, Mamak Caddesi'nde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs aynı istikamete seyreden belediyeye ait yol temizleme aracına arkadan çarptı.
10 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle otobüsün camları parçalanırken, otobüste bulunan yolculardan 10'u yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
İNCELEME SONRASI OTOBÜS VE TEMİZLEME ARACI YOLDAN KALDIRILDI
Polis ekipleri de bu sırada, yolda güvenlik önlemi alarak, ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Yapılan incelemelerin ardından otobüs ve yol temizleme aracı yoldan kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
-
Kaza yapması kötü olmuş Allah yaralılara acil şifa versin inşaallah Birde bu halk otobüsü şoförleri ne akıl versin de diğer araçlara biraz saygılı olsunlar trafikte başka araç yok gibi sanki tapemize çıkıyorlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Halk otobüsü, Dolmuş, Taksi vs acil çeki düzen gelmeli, yolları formula pisti gibi kullanıyorlar. Kılik kıyafetleri düzenlenmelidir. Yolcu inmeden kapılar kapatılıp yocuları sakatlıyorlar. Acil çözüm.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
Kos kocaman da MAŞALLAH yazılmış , lan gene gitmiş çarpmış . Diyorum ki , o mavi göz gibi kocaman mavi boncuklardan assalardı bence bu kaza olmazdı (!)Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
çook hızlı gidiyorlar çünkü biz taksi halimizle yavaş gidiyoruzCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
-
bizim orası bu otobus tam dolu idi ağzına kadar ama temizleme aracını bu saate ne işi var gece temizlesin sabaha kadar noluyo yaniCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır