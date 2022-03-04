ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Mart 2022

6 Nisan 1920

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemini AA'ya değerlendirdi:

"Yatırımlara, üretime ve ihracata odaklanan Türkiye Ekonomi Modeli ile yüksek istihdam sağlayarak katma değerli büyüme performansı göstereceğiz. 2022 ilk çeyreğine ilişkin göstergeler büyümede olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor"

"(Rusya-Ukrayna Savaşı) Elbette arzu etmediğimiz bu jeopolitik gerginliğin ekonomimiz üzerindeki etkisinde savaşın süresi ve boyutu önem taşımaktadır. Bu savaşın en kısa zamanda sona ermesi en büyük dileğimiz"

"3 Mart itibarıyla KKM hesaplarındaki toplam tutar 535 milyar liraya, bu hesaplara dahil olanların sayısı toplamda 870 bine ulaşmıştır"

"Enflasyonla mücadelenin en önemli politika önceliklerimizden olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde enflasyonla mücadeleyi önceleyen bütüncül bakış açımızı önümüzdeki dönemde de korumaya ve sürdürmeye kararlıyız"

(Merve Özlem Çakır/Zeynep Çetinkaya/Ankara)

2- Savunma sanayisi yatırımlarına kredi desteği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, sektördeki 49 firmaya yatırım ve ihracat faaliyetlerini desteklemek için 3 yılda 373 milyon 373 bin liralık finansman imkanı sundu

Programdan 2022 yılında yararlanmak için başvurular 15 Nisan'da sona erecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Geçtiğimiz 3 yılda ortaya çıkan sonuçlar memnuniyet verici. Öncelikli alanlara yenilerini ekleyerek bu yılki başvuru sürecini başlattık. Bu doğrultuda sektördeki firmaları kendilerini geliştirme, yatırım yapma, ihracat yolunda desteklemeye devam edeceğiz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Rusya'nın en büyük şirketlerinde değer kayıpları yüzde 99'a ulaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını duyurduğu 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar geçen sürede Rus şirketlerinin Londra Borsası'ndaki hisse değerleri adeta buharlaştı

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

4- NATO Savunma Koleji Komutanı Rittimann, AA'ya konuştu:

"Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO'nun son derece yoğun şekilde ilgilendiği bir yerde, özellikle de bugünlerde Ukrayna'da olup bitenler itibarıyla. Karadeniz çok önemli"

"Şu anda Rusya'nın, Avrupa ve bütün bölge için bir tehdit oluşturduğu kanıtlanmış oldu"

(Barış Seçkin/Roma)

5- Suriye muhalefetinin lideri Muslat: "Batı Ukrayna'daki gibi Suriye'de de sorumluluk almalı"

"Ukrayna'da kısa zamanda Rusya'ya karşı hızlı adımlar atan uluslararası toplum, aynı tutumunu 11 yıldır Suriye'de sergileyemedi. Bu durumu çok yadırgadık"

(Eşref Musa/Tel Abyad)

6- Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlara yansıdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yaşayan yaban hayvanlarını 3 bin 180 fotokapanla doğal ortamlarında görüntülüyor

Çizgili sırtlan, bozayı, kurt, kızıl geyik, karaca gibi yaşam alanlarında görüntülenmesi zor hayvanlar, elde edilen veriler doğrultusunda kayda alındı

(Enes Duran/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı turistler Antalya'da misafir ediliyor

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov:

"Antalya'ya tatil için gelen ve dönemeyen 300 civarında Ukrayna vatandaşımız bize başvurdu. Oteller çok yardımcı oldu, ücretsiz konaklamalarına izin veriyorlar"

Ülkesine dönemeyen Ukraynalı turist Yana Dorofeeva:

"Bizi sokakta bırakmadılar. Herkes elinden geldiğince yardımcı oldu. Konsolosluk, otel çalışanları, herkes durumumuzu, halimizi anladı, kayıtsız kalmadı"

(Gülsem Adam/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Güncel