Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
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Esenyurt, 3. Sayfa

Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi

İstanbul Esenyurt'ta çocuğunu akülü arabaya bindiren ve iple otomobiline bağlayarak caddede gezdiren kişinin ehliyetine el konularak 3 bin 460 lira idari para cezası kesildi. Bu cezaların yanı sıra tepki çeken görüntülere sebep olan kişi, 2 yıla kadar hapisle yargılanacak.

20.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:21
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi

Esenyurt'ta evde canı sıkıldığı iddiasıyla akülü arabaya bindirdiği çocuğunu iple otomobiline bağlayarak caddede gezdiren sürücü baba, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye toplamda 3 bin 460 lira idari para cezası kesildi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu kapsamda Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan M.A, canı sıkıldığı gerekçesiyle çocuğunu dışarıya çıkarttı. Dışarıya çıkarttığı yetmezmiş gibi çocuğunu bir de akülü arabaya bindiren baba M.A, iple otomobiline bağlayarak Tonguç Baba Caddesi üslerinde gezdirmeye başladı. Manzarayı gören bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.

EHLİYETİNE EL KONULUP 3 BİN 180 LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntünün medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, otomobilin plakasını kısa sürede tespit etti. Sürücünün kimliğini de belirleyen sivil trafik polisi, M.A'yı evinde gözaltına alarak şubeye götürdü. Şahsa burada, "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet"ten 3 bin 180 lira, "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan ise 280 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Şubede işlemleri tamamlanan M.A, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (5)
500
CAHİLİYE UZMANİ: Cahillere duyurulur.Hastanemizde cahiliye servisi acildi.Cahillik kaderiniz olmasin.
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MUSA: ALLAH AKIL FİKİR VERSİN.
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FIRAT: Sadece biyolojik baba , inanın başka düşünceleri vardır.
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HALİT: sakasi bile kotu bunun nasil bir ruh hali varsa babanin
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BOSS: sorumsuz baba örneği
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500
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