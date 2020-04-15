Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
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Polis, 3. Sayfa, Güncel

Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk

Alibeyköy'de gece vakti denetim yapan polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerince sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altındaki iki genci seyir halindeki bir araçta tespit etti. Ehliyet sahibi olmayan gençlerin para cezası kesilirken, ''Ceza yiyeceğimizi biliyorduk'' demesi ise duyanlarda şaşkınlık yarattı.

15.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:51
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk

Alibeyköy'de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin denetimini yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 18 ve 20 yaşındaki iki genci araç içerisinde yakaladı. Ehliyeti de bulunmayan ve para cezası uygulanan gençlerin, "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk" sözleri polisleri şaşırttı.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden İstanbul polisi, Eyüpsultan Alibeyköy Namık Kemal Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Trafiğe çıkan araçları durduran polis, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek maske takmaları ve araçta da sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

SÜRAT YAPINCA FARK EDİLDİLER

Denetimler esnasında uygulama noktasına otomobiliyle farları kapalı ve süratli bir şekilde seyreden bir sürücü ekipler tarafından durduruldu. Ardından aracın içerisinde iki gençten inmelerini isteyen polis, kimliklerini kontrol etti. Gençlerin yapılan kimlik kontrollerinde birinin 18 diğerinin ise 20 yaşında olduğu tespit edildi. Tespitin ardından polis gençlere nereden geldiklerini sordu.

''CEZA YİYECEĞİMİZİ BİLİYORDUK''

Gençlerin, "arkadaşımız kaza yaptı polis merkezinden geliyorduk" demesi üzerine polis, sürücünün ehliyetini görmek istedi. Sürücünün ehliyetinin de olmadığı anlaşılınca polis, ifadelerinden şüphelendikleri gençlerin kullandığı otomobili ve üst aramalarını gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. O esnada polisin "ceza yaptırım uygulayacağız" demesi üzerine gençler de, "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk" cevabını verdi. Aramaların artından polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı Mertcan S. ile Onur A'ya "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet"ten biner lira idari para cezası uyguladı. Cezanın ardından gençler serbest bırakıldı.

''BAKSANA AĞABEY YATAKTAN ÇIKTIM''

Öte yandan denetimler kapsamında 4 kişinin olduğu bir araçta polis tarafından durduruldu. Kimliği sorulan sürücü, polise kısa mesafe yere gideceği için yanına almadığını belirtti. Polisin bunun geçerli bir sebep olmayacağını ifade etmesi üzerine sürücü, "Baksana ağabey yataktan çıktım" demedi pes dedirtti.

Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (1)
KARA: gerçekci olalım 3150 TL ceza çok asgari ücretten 1000 TL fazla neredeyse fakat tersi olabilir ceza 1000 TL mantıklı he
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