Özel eğitim kurumunun bahçesine trafik parkı yapıldı
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Özel eğitim kurumunun bahçesine trafik parkı yapıldı

07.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:41

Mersin'in Mut ilçesindeki Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde trafik eğitim parkı oluşturuldu.

Mersin'in Mut ilçesindeki Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde trafik eğitim parkı oluşturuldu.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, parkın açılış törenindeki konuşmasında, çocuklarda trafik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Okul Müdürü Aydın Bütünay da özel çocuklar için 'engelsiz park' tasarladıklarını aktardı.

Açılışa ilçe protokolü de katıldı.

Özel eğitim kurumunun bahçesine trafik parkı yapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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