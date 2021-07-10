ÖZEL EĞİTİM ÇOCUK DERGİMİZİN 2021 YAZ SAYISI YAYIMLANDI
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ÖZEL EĞİTİM ÇOCUK DERGİMİZİN 2021 YAZ SAYISI YAYIMLANDI

ÖZEL EĞİTİM ÇOCUK DERGİMİZİN 2021 YAZ SAYISI YAYIMLANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak üç ayda bir yayımlanan Özel Eğitim Çocuk dergisinin yaz sayısı okuyucularımızın eline ulaştı.

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak üç ayda bir yayımlanan Özel Eğitim Çocuk dergisinin yaz sayısı okuyucularımızın eline ulaştı. "Bekler Bizi Arkadaşlar, Yolculuk Var" sloganıyla yayımlanan dergimizin bu sayısında "yaz tatili" coşkusu ve yaz neşesi ele alındı.

Yalvaç Ural, Gökhan Akçiçek, Murat Soyak, Çağan Kuzey Öztürk, Cemre Soysal, Mustafa Ökkeş Evren, İsmail Karakurt, Neslihan Saltaş, Sevgi İçigen, Fatma Çağdaş Börekçi, Elçin Kuzucu, Doruktan Turan, Mehmet Nezir Gül, Uğur Kılıç, Mehtap Teker, Tacettin Şimşek, Ümare Altun, Ahmet Efe, Ayşegül Sözen Dağ, Fatma Ekşioğlu, Üzeyir Gündüz, Saffe Shebli Eibesh Ayoub, Bekir Erol, Elçin Gevanci, Şevval Koç, Ahmet Çakıl, Nazik Selcen Yıldız, Mazlum Tanık, Hale Aksan, Serkan Çorbacı, İsa Muhammet Çatal şiir, masal, deneme, hikaye, etkinlik, resim ve karikatür çalışmalarıyla dergimizin yaz sayısına renk kattılar.

Her sayıda olduğu gibi bu sayımızı da basılı halinin yanı sıra "dijital dergi", "sesli dergi" ve "Türk İşaret Dili" desteği ile "ozelegitimcocuk. meb. gov. tr" adresinden okuyabilir, dergimizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

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Kaynak: Habermetre

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