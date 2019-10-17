Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu

17.10.2019 11:00

Beylikdüzü'nde fatura ödemek için yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki adama lüks otomobilli kadın sürücü çarparak ağır yaraladı. Yaşlı adam metrelerce savrulurken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle savrulan kafasındaki şapkası ise yolda kaldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LT 4696 plakalı lüks araçlı kadın sürücü bulvar üzerinde Gürpınar istikametine seyir halindeydi. Bu sırada yolun karşısında bulunan postaneye fatura ödemeye giden Mihyeddin Bezan (79) yaya geçidi olmayan yerden karşıya geçmeye çalıştı. Bir anda yola çıktığı iddia edilen Bezan'a kadın sürücü aracıyla çarptı. Metrelerce havalanan yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı.

ÇARPMANIN ETKİSİ İLE ARAÇTA BÜYÜK MADDİ HASAR

Kadın sürücü yaşlı adama çarptıktan metrelerce sonra durabildi. Çarpmanın etkisi ile bilinci kapalı olan yaşlı adam için ambulans ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır Bezan'ı Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta ise çarpmanın şiddetinden kaynaklanan büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

YAŞLI ADAMIN ŞAPKASI YERDE KALDI

Kadın sürücünün yakınları kaza sonrasında yanına yardıma koştu. Şoke giren kadın sürücü göz yaşı döktü. Kadın sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise kazaya ilişkin tutanak tuttu. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle savrulan kafasındaki şapkası ise yolda kaldı.

FECİ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmek için hızlı koştuğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise Bezan'a aracın çarpması ile metrelerce havaya savrulması, yere düşmesi yer alıyor.

Kaynak: İHA