(Özel) Avcılar'da markette maske kavgası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› (Özel) Avcılar'da markette maske kavgası - Haber
Osman Yılmaz, Avcılar, 3. Sayfa

(Özel) Avcılar'da markette maske kavgası

Avcılar'da markete maskesiz giren bir şahıs, çalışanlar tarafından uyarılınca çılgına döndü.

08.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:47

Avcılar'da markete maskesiz giren bir şahıs, çalışanlar tarafından uyarılınca çılgına döndü. Marketi dağıtan şahıs, görme engeli bulunan çalışana nohut fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir marketin içerisinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi maskesiz şekilde markete girdi. Kadın çalışan tarafından korona virüs tedbirleri hatırlatılan kişi, uyarıları dikkate almadı. Yaşanan tartışmaya markette çalışan yüzde 10 görme engelli Osman Yılmaz da katıldı. Kendisine maske verilmesini isteyen kişi maske olmadığı yanıtını duyunca sinirlendi. Tartışma kavga dönüştü. Çıkan kavgada çalışan ve maskesiz müşteri birbirlerine nohut paketleri ve diğer malzemeleri fırlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken şüpheli ise marketten ayrıldı.

Yaşananları anlatan market çalışan Osman Yılmaz, "Maskesiz bir beyefendi içeri girdi. Bayan arkadaşımız 'maskesiz içeri alamıyoruz' diye uyardı . Adam 'O zaman maske ver' diye ısrar etti. Elimizde maske olmadığını söyledik. Adam el kol hareketi yapmaya başladı. Ben de 'bir bayanla nasıl konuşuyorsunuz' dedim. Eline nohut aldı onu atmaya çalıştı. Arbede yaşandı. Polisi çağırdım gidip şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

(Özel) Avcılar'da markette maske kavgası

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Avcılar'da markette maske kavgası
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haber
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haber
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı Haber
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç'a teşhis konuldu Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç'a teşhis konuldu
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Dr. Mehmet Öz'ün 'Karantinada ilişkiye girin' önerisi İrem Derici'ye soruldu
Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Son dakika: Koronavirüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara mektup gönderdi
Son dakika: Koronavirüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara mektup gönderdi
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Dilan Çıtak Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Bülent Uygun Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Polis Patlama Antalya
Şu an buradasınız: (Özel) Avcılar'da markette maske kavgası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 14:58:12. #1.15#
title