Alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, "Ben Türk delikanlısıyım" dedi ve aracıyla kaçtı

01.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:27

Kentte yeni yıla girilmesi ile birlikte polis tarafından önceden belirlenen noktalarda trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde alkol ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Uygulamalar esnasında polis ekipleri, N.D idaresindeki 32 ND 151 özel plakalı lüks aracı durdurdu. Ardından yapılan alkol muayenesinde sürücünün 1.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sonrasında şahsa alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL trafik cezası yazılarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

POLİS MEMURUNU ATLATIP KAÇTI

Emniyet güçleri N.D'ye, ehliyetine el konulduğu için direksiyon başına geçemeyeceğini, bu yüzden başka birinin gelip aracı götürmesi gerektiğini, aksi taktirde aracın çekileceğini söyledi. Bunun üzerine N.D, beklemeye başladı. İşlemler devam ettiği sırada polis memurları kontak anahtarını almak için araca yöneldi. Ancak memurlardan hızlı davranan N.D, otomobile koşarak araca binip hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada bir polis memuru aracın arka camına vurarak sürücüyü durdurmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı ve sürücü bir anda gözden kayboldu. Sonrasında ise ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

"BEN GÖNÜL CEZASI YEDİM"

N.D, ceza yazıldığı esnada kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "ne kadar ceza yediniz?" sorusuna ise, "Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Sevgilim ve aşkımla restorandan geliyorum, evime gidiyorum. Ben ceza yedim, ben ceza falan yemedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz" şeklinde cevap verdi.

YUNUS EKİPLERİ YAKALADI

Denetimler esnasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir başka alkollü sürücü ise yunus ekipleri tarafından uygulama noktasından yaklaşık 1 kilometre ileride durduruldu.

Denetimlerde çok sayıda sürücüye alkollü araç kullanmak başta olmak üzere kurallara uymamaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Denetimler gece geç saatlere kadar devam etti.

Kaynak: İHA