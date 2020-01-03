Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi
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Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi

İstanbul Pendik'te aç kaldığı için ilçenin sokaklarına inen tilki görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşların ilk görüşte köpek sandığı tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

03.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:49

İstanbul 'te aç kaldığı için ilçenin sokaklarına inen tilki görenleri hayrete düşürdü. erken saatlerde tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, yemek arayan tilki gözlerden uzaklaştı. Tilkinin sokaklarda gezdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz gün yaşanan olayda, aç kalan bir tilki mahallenin sokaklarına indi. Sabah erken saatlerde yemek aramak için mahalleye inen tilki vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Vatandaşlar ise tilkiyi görüntülemek için telefonlarına sarıldı. Bir süre sokaklarda gezen tilki aradığını bulamayınca gözlerden kayboldu.

"KÖPEK SANDIM"

Sabah erken saatlerde sokakta tilkiye rastlayan Emre Kalafat, "Servisten inmiş eve gidiyordum. Saat 6 buçuk civarıydı. Hava da soğumuştu. Köpek sandım başta ama yaklaşınca köpek olmadığını anladım. Baktım tilki, çok şaşırdım. Normalde insanlara fazla yaklaşmazlar" dedi.

Kaynak: İHA

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: Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi
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