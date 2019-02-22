Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti!

Star'da yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi, Türkiye'de olduğu gibi İsrail'de de büyük ilgi görüyor. Dizi, kadınlar tarafından öyle ilgiyle izleniyor ki eşleri artık isyan etme derecesine geldi.

"İSRAİLLİLERİ SERSEMLETEN DİZİ"

Türkiye'nin en çok seyredilen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin, İsrail'de de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerd İsrail gazetesi Jerusalem Post, dizinin oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver'in katılacağı ve nisan ayında Tel Aviv'de düzenlenecek bir etkinliğin satışa çıkan biletlerinin birkaç saat içinde tükendiğini duyurmuştu. Gazete, "İsraillileri sersemleten Türk dizisi" başlığıyla yayımladığı makalede şu an ülkede hiçbir televizyon programının İstanbullu Gelin dizisi kadar ilgi görmediğini vurgulanmıştı.

"FARUK GİBİSİNİ İSTERSEN GİT FARUK'A"

Kadınlar ise dizide romantik bir eşi canlandıran Özcan Deniz'e büyük hayranlık duyuyor. Öyle ki eşlerine her fırsatta onu örnek gösterip onun gibi olmalarını istiyor. İsrailli bir adam ise en sonunda dayanamayıp isyan etti. "Faruk Boran gibiler gerçekte yok diyen" adam, çektiği videoda "Faruk gibisini istersen git Faruk'a. Türkiye'ye git. Beni rahat bırak!" diye bağırdı.