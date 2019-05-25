Özcan Deniz'in Yıllar Önce Gusül Abdesti Alma Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı
Özcan Deniz'in 1999'da yer aldığı Aşkın Dağlar'da Gezer dizisindeki gusül abdesti sahnesi tekrar gündeme geldi. Deniz'in çıplak bir şekilde ay ışığıyla abdest alma görüntüsü sosyal medyayı yerinden oynattı.
Kariyerine türkücülükle başlayan daha sonra oyunculuğa adım atan Özcan Deniz'in, dizide yer alan bir sahnede istemeyerek cinsel ilişkiye girdikten sonra koşarak çırılçıplak dereye atlaması ve gusül abdesti alması, sosyal medyayı salladı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Diziyi ve o sahneyi hatırlayamayan çoğu kullanıcı sahne hakkında yorum yağdırdı. Deniz'in bu sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
"BEN DE ÇIPLAKTIM"
Deniz 2006'da verdiği bir ropörtajda söz konusu sahneyle ilgili şunları söylemişti: Elimde bir öyküm vardı. Aşkın Dağlarda Gezer. Onu televizyona dizi yapmıştık. O dizinin bir sahnesi vardı. Birlikte olmamam gereken biriyle beraber oluyor ve kendimi günahkar hissediyordum. Dereye koşuyorum, dere kurumuş ama ben gusul abdesti alacağım. Ay ışığı vuruyor ve ben ışıkla orada abdest alıyorum. Son derece estetik sinema görseli olarak büyük bir sahneydi. Tabii ben de çıplaktım."
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su yoksa toprakla abdest alması gerekıyordu. . . ayy cok estetıkCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Böyle hurafelerle uğraşıyorlar herhalde başka uğraşacak bir şey bulamıyorlardır.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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filmi bile gercek sananlar var ne alaka haber ile onu anlamadim nerde ise yirmi yil olmus haber bulamiyorlar sacma sapan sey buCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gusül farzdıriguslsuz cünüb gezene cinler musallat olur ve aşık olurCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırZÜRRÜYETİNİZE CİNLER MUSALLAT OLMUŞ: istanbul seçimlerini, de güsülsüzler yüzünden kaybetmiştiniz ;yine kaybedeceksiniz !19 9 Yayından Kaldır
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