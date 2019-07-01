Özcan Deniz'den boşanan Feyza Aktan'ın ilk işi bakın ne oldu!

Yaklaşık bir sene önce dünyaevine giren Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti, geçtiğimiz günlerde boşanarak sevenlerini şaşırtmıştı. Ayrılığın ardından Feyza Aktan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Aktan, sosyal medya hesabında soyadını 'Feyza Aktan' olarak güncelledi. Soyadından 'Deniz'i kaldıran Aktan'ın eski eşi ile birlikte çekilen karelerini kaldırmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçen martta nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.

DEDİKODULAR GERÇEK ÇIKTI

Çift, geçtiğimiz günlerde boşanarak sevenlerini şaşırtmıştı. Çağlayan Adliyesi'ne gelen çift, evliliklerini 15 dakikada sonlandırmıştı. Deniz ve Aktan, çocukları Kuzey için ortak velayet almıştı. Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in konuşmama protokolüne imza attığı ve tarafların birbiriyle alakalı olumlu ve olumsuz açıklama yapamayacağı öğrenilmişti.

"DENİZ'İ SİLDİ"

Feyza Aktan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Aktan, sosyal medya hesabında soyadını 'Feyza Aktan' olarak güncelledi. Soyadından 'Deniz'i kaldıran Aktan'ın eski eşi ile birlikte çekilen karelerini kaldırmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, boşanmalarına rağmen birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

"YERİM HEP BAŞININ ÜZERİ OLDU"

Boşanma iddialarının ardından Feyza Aktan, sosyal medya hesabı üzerinden eşine sarıldığı bir fotoğrafını paylaşarak kafaları karıştırmıştı. Aktan paylaşımına, "Hayat arkadaşım, aşık olduğum adam... Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin. Yerim hep senin başının üzeri oldu. Ne şanslıyım ki; aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin... " notunu düşmüştü.