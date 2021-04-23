Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçının ardından
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Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçının ardından

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Güncel

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçında alınan skordan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçında alınan skordan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Haftalardır süren galibiyet serimizi devam ettirmek istiyorduk. Fakat takımımızdaki önemli futbolcularımızdan Boldrin'in, Baiano'nun olmaması ve Samudio'nun dizindeki sakatlıktan dolayı biraz zorlandık. Bununla beraber 3 günde bir maç oynamak ve ondan sonraki her maçta istenilen performansı vermek cidden zor. Kazanmak istediğimiz maçta, başkanımızın da primimizin üzerine ekstradan bir 10 bin lira daha vermesine rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Üzüntülüyüz."

Kalan maçlarda geçen haftalardaki performansı sergilemek zorunda olduklarını anlatan Uygun, "Rizespor'un büyük camiasına yakışan bir şekilde sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanan taraf olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün Gençlerbirliği daha çok istedi. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerle maalesef mağlup ayrıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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