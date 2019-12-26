Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti
Haberler » 3. Sayfa » Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler

Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti

Zonguldak'ta 24 yaşındaki Özbekistan uyruklu kadını öldüren zanlı tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.

26.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:50
Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti

Zonguldak'ın ilçesinde, pompalı tüfekle bastığı birahanede, kayıt dışı garsonluk yapan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'yı (24) öldüren Vedat K. (38), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak yaşamını son verdi.

3 ÇOCUK BABASI CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI

Olay, 9 Eylül'de, Çaycuma'ya bağlı Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi. Vedat K., mekanda kayıt dışı garsonluk yapan Özbek Ozodkhon Abdıkarımova'yı pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Olayın ardından kaçan ancak kısa sürede yakalanan Vedat K., mahkemece tutuklanıp, Beycuma M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürerken Vedat K., dün gece cezaevinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi. İnşaat işçisi olan, evli ve 3 çocuk babası Vedat K.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler