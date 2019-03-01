Ozan Güven, Serenay Sarıkaya ile Sette Çektirdiği Bornozlu Fotoğrafını Paylaştı
Ozan Güven dün sosyal medya hesabından Fi dizisinde rol aldığı Serenay Sarıkaya ile çekilmiş bornozlu fotoğrafını paylaştı.
Başarılı oyuncu Ozan Güven, sosyal medyanın akımına uyup perşembe günü eski fotoğraflarından bir tanesini paylaşarak TBT (Throw Back Thursday) yaptı.
Fi dizisinde, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Duru karakterine takıntılı şekilde aşık olan Can Manay'ı oynayan Ozan Güven, set günlerden bir fotoğraf paylaştı.
SERENAY'LA BORNOZLU FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Ozan Güven, Fi dizisi setinde çekilmiş bornozlu fotoğrafı, "Bak ne buldum" notuyla Serenay Sarıkaya'yı da etiketleyerek paylaştı. Ozan Güven'in gönderisi kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
"MÜKEMMEL"
Güven'in paylaşımını gören Sarıkaya, "Yaaa" diyerek kalpli öpücük emojisi koydu. Aynı dizide rol alan Mehmet Günsür ise "Mükemmel" yorumunu yaptı.
YORUMLAR (13)
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Nerden bileyim film seti olduğunuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yorumları bakıyorum da herkes ahlak bekçisi kesilmiş, çocuklara taciz kadinlarımıza tecavüz edilen bu ülkede en son tartışılması gereken şey budur. burada böyle konuşarak kendinizi ne sanıyorsunuz anlamıyorum. Yok Allah sizi islah etsinmiş sen kimsin allahın kuluyla alakalı ilişkilere burnunu sokuyorsun.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Büyük günah. Rezalet. Tukureyim sizin kültürünüze...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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zevk ve tercih meselesi ama bu kadını güzel bulmuyorum sadece ateşli okadarCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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BUNLAR SANATÇIMI? BEN BÖYLE SANATI DA BÖYLE SANATÇILARI DA KINIYORUM. BÖYLE SANATIDA, BÖYLE SANATÇILARI DA KABULLENEMİYORUM. İNSANLARIN AHLAKLARINI NASIL BOZARIZ DİYE DÖRT KOLDAN SALDIRIYORLAR. TÜRK MİLLETİ UYANIK OL. BAKIN BİZE NELERİ HOŞ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır