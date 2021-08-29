Öz: "30 Ağustos bir destandır"
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Öz: "30 Ağustos bir destandır"

Öz: '30 Ağustos bir destandır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle taçlanan bu savaş, Mustafa Kemal Paşa komutasında yazılmış büyük...

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle taçlanan bu savaş, Mustafa Kemal Paşa komutasında yazılmış büyük bir destandır" dedi.

"30 Ağustos Cumhuriyetimizin temelleridir"

Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirten Başkan Öz, "Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği bu zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarındandır. 30 Ağustos'ta elde edilen bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır." dedi.

"Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek millet"

Zafer Bayramı'nın ilk olarak 30 Ağustos 1923'te Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de kutlandığını anımsatan Başkan Öz, "Tarih boyunca esareti ve boyunduruğu kabul etmeyen Türk milleti, İstiklal Savaşı boyunca da hürriyeti için her türlü çileye katlanmış ve tüm yokluklara rağmen büyük bir destan yazarak dünyaya meydan okumuştur. Yüce Türk milleti dün olduğu gibi bugün de "Tek Millet, tek Bayrak, tek Vatan, tek Devlet" ilkesiyle ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik saldırılara karşı milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama, azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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