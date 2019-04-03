Oyunculuğu Bırakarak TIR Şoförü Olan Tolga Karel, Mesleği Niye Seçtiğini Açıkladı

Oyunculuğa ara vererek bir süre sağlık turizmiyle ilgilenen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel, ev olarak da kullandığı iş yerini kapatarak Amerikalı eşinin ailesinin evine yerleşti.

Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu, TIR şoförü oldu. Karel önce Amerika'da eyaletler arası TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Yeni işinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karel'in aylık 8 bin dolar kazandığı öğrenildi.

"SORUMLULUĞU ÖĞRENİYORSUN"

Yeni hayatını ve işini sevenleriyle paylaşan Karel, Instagram hesabından gelen 'Neden TIR şoförü oldun?' sorusuna cevap verdi. Karel, 6 maddede hayatı ile ilgili merak edilenleri şöyle anlattı:

"Bu soru bana çok fazla soruluyor bir kerede cevaplayıp geçmek istedim.

1- Değerli ve senin olmayan bir yükü A noktasından B noktasına götürdüğünde sorumluluğu öğreniyorsun. Bu da seni hayata karşı daha güçlü, daha sabırlı ve kendine bile daha dürüst bir insan adam yapıyor

"BÜYÜK ŞEHİRLER ASLINDA AÇIK CEZAEVİ"

2- Seyahat ederken büyük şehirlerin aslında bir açık cezaevi olduğunu, kurulmuş kurgulanmış bir tuzak ama gerçeğin doğada saklı olduğunu görüyorum. Yani o kadar çok görüyorum ki her defasında görmek beni daha çok büyütüyor ve aslında ulaşmam gereken yere doğru daha hızlı sürüklüyor.

3 - Farklı insanlarla farklı yerlerde, şehirlerde tanışmak sohbet etmekten çok şey öğreniyorum. Bu duygu bana kendimi sanki bir zaman yolcusu gibi hissettiriyor.

"ALLAH BENİ DOĞRU BİR İNSAN OLMAM İÇİN ÇEKİYOR"

4- Sevdiğim bir işi yaparken aynı zamanda aileme evime de para götürüyorum ve bu alın teri parayı kazanarak Allah'ın beni doğru bir insan olmam için adım adım çektiğini görüyorum bu beni çok mutlu ediyor.

5- Sabrı, nefsi kontrol etmeyi… Dünyevi hayatta kafaya taktığımız şeylerin aslında ne kadar da anlamsız olduğunu görüyorum ve ismi her ne olursa olsun Yaradan'dan geldik ve yine oraya döneceğimizi biliyorum. Bu da bana müthiş bir özgüven ve özgürlük hissi veriyor.

"HER ANIN KIYMETİNİ BİLMEK GEREKİR"

6 - Evden uzakta kaldığım zamanlarda ailemi aslında ne kadar özlediğimi ve yaşarken sevdiklerimize daha çok zaman ayırmam gerektiği onlarla geçirdiğim her anın daha çok kıymetini bilmek gerektiğini görüyorum.

Birde küçük bir not: Benim paylaşımlarımı reklam yapıyor diye eleştirenlere cevabım 'evet' misal bu yazdıklarım için herhangi bir başka fotoğraf paylaşabilirdim ama bu fotoğrafı paylaşmak istedim. Varsın böyle olsun reklam. Böyle de güzel olsun."