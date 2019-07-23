Oyuncu Tuvana Türkay, Tolga Mendi ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, 2016 senesinde aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alper Potuk ile bir küs bir barışık giden ilişkisine son noktayı koydu. Hatta Türkay'ın Potuk'tan sonra Yeni Gelin dizisiyle üne kavuşan Tolga Mendi ile aşk yaşadığı iddia edildi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Hakkında bir çok aşk haberi çıkan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mendi ile sevgili olmadığını söyledi. Türkay, "Saygı duyuyorum" dediği açıklamasında şunları söyledi: "Sevgili magazinci arkadaşlarım, aynı kapta yoğrulduğumuz doğrudur. İşinize saygı duyuyorum. Ama biten ilişki ardından neye dayanarak böyle bir haber yapıyorsunuz? Hayatımda kimse yok, yalnızım, mutluyum ve gerçekten sadece kendimle olmanın huzurunu yaşıyorum. Bu minvalde çıkan asparagas haberler hem insani hem de mesleki olarak yıpratıcı oluyor. Sizden de bu noktada buna saygı duymanızı ve hassasiyetle yaklaşmanızı rica ediyorum."

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Tuvana Türkay ve Tolga Mendi'nin bir gece kulübünde eğlendiği hatta yakınlaştığı iddia edilmişti. Gece çekilen bir fotoğraf karesi de çiftin aşk yaşadığı yönündeki iddiaları güçlendirmişti.