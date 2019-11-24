Oyuncu Tuvana Türkay'ın küvette verdiği poza beğeni yağdı

24.11.2019 08:27 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:27

FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde rol alan güzek oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından paylaştığı yarı çıplak küvet pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

KÜVET POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Güzelliğinin yanı sıra rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Tuvana Türkay, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde bir spor markası için iddialı pozlar veren oyuncu, son olarak küvette poz verdi. Türkay'ın paylaşımı kısa sürede 46 bin beğeni aldı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Türkay'ın cesur pozunu gören Ayşe Tolga "Yuh" derken Deniz Akkaya da "Çok iyi be" yorumunu yaptı. Enis Arıkan ve Pucca da fotoğrafa kalpli emojiler koyarak ne kadar beğendiklerini belli etti.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan "Ara Ne Olursun" isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.